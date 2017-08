Jockey Club fue impiadoso con Santa Fe RC al ganarle con amplitud

En el marco de la 8° fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral 2017, Jockey Club de Rosario consiguió derrotar con contundencia a Santa Fe Rugby Club por 64 a 7, en un cotejo jugado en Sauce Viejo, ante un discreto marco de público y con el correcto arbitraje del entrerriano Victor Maximiliano Rabuffetti.

Con un marcador tan amplio en favor de los rosarinos no hace falta señalar como fue el desarrollo de las acciones. Jockey demostró ser un gran equipo, con jugadores de calidad técnica e individualmente, y que supo aprovechar las oportunidades que dispuso. A lo largo de los ochenta minutos de juego consiguió marcar nueve tries.





19817 F2 jockey.JPG







El conjunto conducido por Rodrigo Crexell arrancó como terminó, no cometió infracciones, fue ordenado en defensa y claramente superior en las situaciones de contacto, sobre todo en las del primer tiempo. Cuando tuvo la pelota en su poder mostró mucha efectividad, le dió dinámica al juego, y desacomodó la defensa local con mucha claridad.

Santa Fe Rugby nunca encontró el rumbo, estuvo bastante indisciplinado en situaciones defensivas y en las pocas ocasiones que tuvo la pelota no le supo dar el destino adecuado. La visita se fue al descanso ganando por un ya amplio 38 a 0.

En el segundo tiempo, los rosarinos mantuvieron el control de las acciones, bajaron un cambio, pero así y todo se las arreglaron para fulminar al su ocasional rival que estaba desde hacía bastante tiempo en la lona y sin reacción. Fueron cuatro ensayos que le sirvieron para refrendar la superioridad. Los locales se debieron conformar con un try en el final del partido por intermedio de Cabal. Era un partido clave para los tricolores santafesinos, porque un resultado positivo lo hubiese dejado en condiciones de pelear por la clasificación a semifinales, pero cayó de local, y esas chances se esfumaron.





19817 F3 jockey.JPG







Síntesis

Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Gustavo Stieffel y Gonzalo Del Pazo; Luis Mariano Cabal y Joaquín Alonso; Tomás Longo (capitán), Franciso De Biaggio y Fabián Frustagli; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Sebastián Alvarez, Gonzalo Galán, Marcos Erbetta, Ignacio Navarro y Lucas Borgarello. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Jockey Club (R): Tomás Baravalle, Lucas Vignau y Gaspar Torres; Facundo Saranich y Felipe Telleria (capitán); Máximo Oliveros, Facundo Lucas y Sebastián Binner; Facundo Saad y Alberto Di Bernardo: Paolo Mac, Facundo Ferrario, Dan Isaack, Manuel De Marco y Juan Albertengo. Entrenador: Rodrigo Crexell.

Primer tiempo: 2´ try Felipe Tellería convertido por Alberto Di Bernardo, 10´ try Paolo Mac convertido por Alberto Di Bernardo, 17´ try Manuel De Marco convertido por Di Bernardo, 21´ try Manuel Di Marco convertido por Di Bernardo, 32´ try Paolo Mac convertido por Di Bernardo, 35´ penal Alberto Di Bernardo.

Parcial: Santa Fe RC 0- Jockey Club 38.

Segundo tiempo: 8´ try Facundo Saad convertido por Alberto Di Bernardo, 12´ try Nicolás Sultano convertido por Alberto Di Bernardo, 25´ try Gaspar Torres, 35´ try Pedregosa convertido por Juan Albertengo, 39´ try Luis Mariano Cabal convertido por Dalmiro Borzone.

Cambios en Santa Fe RC: Martín Mántaras por Fabián Frustagli, Santiago Caputto por Gustavo Stieffel, Nicolás De Biaggio por Santiago Quirelli, Exequiel Milesi por Joaquín Alonso, Dalmiro Borzone por Lucas Borgarello, Martín Roldán por Gonzálo Del Pazo, Agustín Bude por Francisco Duranda.

Cambios en Jockey: Agustín Orsi por Gaspar Torres, Martín Ferrer por Sebastián Binner, Nicolás Sultano por Facundo Lucas, Gerónimo Fernández por Paolo Mac, Guido Pedregoza por Manuel De Marco e Ignacio Dogliani por Alberto Di Bernardo.