Jockey Club de Rosario es el nuevo rey litoraleño

Se cortó la racha. Fueron siete títulos consecutivos. Desde el 2010 el Regional del Litoral venía quedando en manos de Duendes RC. Pero este 2017 será inolvidable para Jockey Club de Rosario. En su predio ubicado en Fisherton, el conjunto verdiblanco festejó por partida doble.





Primero le ganó el partido a su clásico rival por un ajustado 37 a 36, lo cual le permitió coronarse campeón de la presente edición del interuniones litoraleño, algo que no conseguía desde el año 2001.





Las acciones tuvieron como protagonista al conjunto conducido por Gustavo Minoldo y Peto Crexell, quienes lograron quedarse con la victoria luego de ir perdiendo en gran parte del partido. La definición llegó merced a un try en el epílogo del cotejo y la converión del inoxidable Alberto Di Bernardo.





Fue un final para alquilar balcones ya que los anfitriones lograron dar vuelta el marcador adverso de 23 puntos, estaban 36 a 13 abajo, y con un parcial desfavorable de 24 a 0. En los últimos veinte minutos del encuentro, en base a la entrega y sacrificio, logró destronar a Duendes, y consagrarse campeón después de 15 años.





El tercer puesto del Regional quedó en poder de Gimnasia y Esgrima de Rosario al vencer a Estudiantes de Paraná por 54 a 17, en un cotejo que fue arbitrado por el rosarino Juan Pablo Spirandelli.





16917 f2 jockey.jpg







Las acciones tuvieron un condimento especial ya que tras el kick off, detuvieron el juego, y los jugadores de GER desplegaron una bandera con la leyenda que decía "URR y árbitros equivoquense parejo" en obvia alusión al choque que perdieron la semana pasada frente al verdiblanco campeón.





Síntesis

Jockey Club (R): Tomás Baravalle, Lucas Vignau y Gaspar Torres; Facundo Saranich y Felipe Telleria (cap); Nicolás Sultano, Facundo Lucas y Sebastián Binner; Facundo Saad y Alberto Di Bernardo; Manuel De Marco, Paolo Mac, Dan Isaack, Facundo Ferrario y Juan Albertengo. Entrenadores: Gustavo Minoldo, Rodrigol Crexell y Sergio Ansaldi.

Duendes RC: Bernardo Lis, Juan Prieto y Mauro Genco; Ignacio Gandini y Facundo Sacovechi; Ignacio Fantín, Nicolás Sánchez y Jeremías Del Mastro; Pedro Imhoff (cap) y Santiago Araujo; Juan Rapuzzi, Santiago Chocobares, Maximiliano Nannini, Rodrigo Santiago y Román Miralles. Entrenadores: Fernando Bilbao, Nicolás Galatro y Lucas Bouza.

Primer tiempo: 5, 10 y 15m penales de Araujo (D); 18 y 23m penales de Di Bernardo (J); 30 y 39m goles de Araujo por tries de Rodríguez Vidal y Rapuzzi (D).

Segundo tiempo: 6m try penal (J); 7m gol de Araujo por try de Santiago (D); 14 y 17m penales de Araujo (D); 23, 30 y 41m goles de Di Bernardo por tries de Tellería, Lucas y Manavella (J); 37m penal de Di Bernardo (J).

Cambios en Jockey: Oliveros por Sultano, Pedregoza por De Marco, Gómez Comba por Binner, Cesanelli por Baravalle, Trabucchi por Vignau, Manavella por Torres y Fernández Fiant por Isaack.

Cambios en Duendes: Barbieris por Lis, Pretz por Del Mastro, Denhoff por Nannini.

Amarillas: Pt: Sultano, Lucas. St: Baravalle, Nannini, Prieto e Imhoff.