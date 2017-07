Jorge Sampaoli no se anduvo con vueltas y pidió el compromiso de los clubes

Jorge Sampaoli empezó a jugar fuerte. El partido contra Uruguay el 31 de agosto es el próximo objetivo a nivel futbolistico, pero el entrenador de la Selección Argentina también quiere involucrarse en otros temas. En conferencia de prensa este martes mediodía en el predio que la AFA en Ezeiza, pidió ir a fondo con el compromiso de los clubes y reclamó que "firme un documento" que los comprometa a priorizar a la Argentina por sobre todos sus compromisos.





"Se tiene que reglamentar que la prioridad sea la Selección Argentina. Los clubes deberán firmar un documento, sino todo va a quedar en el aire", reclamó el de Casilda. Este pedido tiene que ver con la intención de volver a tener un equipo de elite. No sólo reclamó que los clubes cedan a los jugadores a la mayor, sino que también lo hagan para las juveniles.









Sampaoli sabe que el fracaso de la Selección Sub 20 en el Mundial de Corea del Sur mucho tuvo que ver con la mezquindad de los clubes a la hora de ceder a los jugadores. El caso más emblemático fue el del Ezequiel Barco, de Independiente, que ante las presiones de su club , decidió no formar parte del proyecto de Claudio Úbeda. Y ni hablar de los entrenamientos, donde los juveniles no llegaban ni a formar un equipo completo.

Sampaoli.jpg Télam

El técnico quiere terminar con todo eso y priorizar a la Selección argentina. Dijo que en sus charlas mano a mano con los futbolistas, los vio muy motivados de vestir la celeste y blanca y eso le generó mucha "ilusión". Por eso no quiere volver a repetir la historia y salió con los tapones de punta para que esas situaciones no se repitan.





LEER MÁS: Los equipos santafesinos enfrentarán a los rosarinos en el inicio de la Superliga





En cuanto al próximo encuentro por la Eliminatorias, Sampaoli confirmó a Lionel Messi como "el único titular" asegurado para jugar contra Uruguay, en Montevideo el 31 de agosto. También lamentó la lesión de Ramiro Funes Mori y elogió la forma de jugar de Enzo Pérez, a quien tendrá muy en cuenta para los próximos partidos.

También tuvo algunas apreciaciones sobre quién será el nueve titular del seleccionado. Si bien no definió ningún nombre señaló que "el nueve del equipo titular va a tener que salir del que mejor se complemente con sus compañeros". Indicó que "la idea es formar sociedades y potenciarlas". Hasta el momento el entrenador convocó a Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi y tuvo charlas con Lautaro Martínez, el delantero de Racing, a quién tiene muy en cuenta. Tampoco descartó al Kun Agüero y remarcó que "tiene las mismas chances de estar" que cualquiera de sus compañeros.





LEER MÁS: Centurión se despidió de Boca con una dura crítica para Angelici





En un párrafo aparte, habló de Ricardo Centurión: "Yo sólo lo analizo futbolísticamente. No puedo hacerlo en un contexto que no manejo", sentenció. "De lo que no conozco no puedo ni siquiera profundizar. Hay que tener demasiado criterio para analizar o ajusticiar a alguien por una conducta. Centurión será convocable a la Selección de acuerdo al rendimiento en su club y a la actualidad", destacó.





UNO Santa Fe - Toda Pasión