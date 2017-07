Jorge Velázquez cargó contra Luis Spahn

En diálogo con Radio EME, el jugador, de 34 años, mostró su felicidad por esta posibilidad que se le presenta en su carrera. "Por suerte pude venir a un club lindo e importante. Contento de que hayan confiado en mí", declaró.

"Tuve cinco años muy buenos en Belgrano, donde logramos cosas históricas y por eso me fui con un balance positivo", resaltó, tras analizar sus cinco temporadas en el Pirata.

Justamente allí compartió plantel con Leonardo Madelón como DT: "Fue muy corto su paso. Una lástima realmente, porque me gustaba la idea que tenía, pero los resultados en el fútbol mandan y por eso le tocó irse del club".

Pero, indefectiblemente hablar de Unión era casi una fija y admitió que tiene el más grato sentimiento: "Tengo un buen recuerdo, porque logré el ascenso y debuté en Primera con la camiseta de Unión. Es uno de los recuerdos más lindos que tengo".

Aunque eso no fue todo, porque ventiló algunos problemas que tuvo cuando debió alejarse en su momento, más que nada con el presidente Luis Spahn , cuando se especuló de paso con un posible retorno: "La verdad es que no me llamó nadie. Hubo un malentendido en su momento con él, donde no sé si (por Spahn) quiso quedar bien y dejarme mal parado a mí o qué, pero a partir de ahí no tuve más contactos con los dirigentes. La verdad es que me hubiese gustado ir, pero la gente de Rafaela se comunicó conmigo y me convencí de que era lo mejor para mí y mi familia".