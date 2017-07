Juan Pablo Pumpido firmó su contrato como nuevo técnico de Patronato

Juan Pablo Pumpido fue presentado en la tarde del lunes en una conferencia de prensa oficial como el nuevo entrenador de Patronato de la Juventud Católica. La primera pregunta que le realizaron fue si había mirado la reacción de los hinchas en las redes sociales. A lo que Pumpido respondió que "cuando trabaja no mira las redes sociales" y así cerró la polémica virtual que armaron los hinchas.

"Me siento muy orgulloso porque los dirigentes vieron mi trabajo a lo largo de mi carrera. Me sentí feliz el primer día, en la primera reunión, eso era un gran paso. Ahora a disfrutar está etapa y dar lo mejor con mi cuerpo técnico", fueron las primeras palabras de Pumpido.

En cuanto a la temporada que se viene Juan Pablo Pumpido comentó: "Trabajaremos en el principal objetivo que es la conformación del plantel. Hablamos de refuerzos y la dirigencia se puso a nuestra disposición, para suplir las necesidades".





Se habló de la idea de juego cómo encarará el año Patronato: "Somos un cuerpo técnico joven, con nuevas ideas. Trataremos imponer nuestro esquema y que el juego sea dinámico. Los partidos son once contra once, no es cosa de otro mundo".