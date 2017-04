"Juan Pablo Pumpido no tiene jerarquía para dirigir a Unión, no tiene vestuario"

"Para mí Unión representa todo, me dio la posibilidad de jugar en Primera a pesar que había otros mejores jugadores adelante mío. Pude andar muy bien y di el gran salto de llegar a River, y estando allí la Selección estuvo más cerca. Yo más que un montón de gente que está como dirigentes y ocupando otros puestos, por edad soy más de Unión que todos ellos. Siempre tratando de colaborar con el club, porque cuando uno quiere a una institución quiere lo mejor para ella", comenzó diciendo Luque.





Y agregó: "Me tildaron de corta cadena, hay otros técnicos que son amigos de los representantes y traen jugadores siempre de los mismos representantes. A mí me invitaron para la fiesta de los 110 años y pero no quise ir, a pesar que Unión me pagaba todo. No puedo compartir una mesa, un escenario o un festejo con algunas personas, porque yo sigo siendo siempre el mismo. Peor hay algo, tocame a Unión y me pone mal".









Más adelante, dijo: "El enojo es con algunos y con el cuerpo técnico, no sé quiénes son los dirigentes. Son siempre los mismos, hay que tener memoria, alguna vez dirigieron en Mendoza y cuando su equipo metió un gol en Santa Fe lo gritaron. Yo no creo que sea el técnico, está ahí por estar. Si me llaman de la selección o hasta de la selección juvenil diría que no porque no me siento capacitado. Después nos enojamos cuando los vecinos nos ganan, pero compará los técnicos que tuvieron los vecinos y los que tuvo Unión".









"¿Vos creés que un pibe que no tiene vestuario puede dirigir la Primera de Unión? Sino yo hubiese puesto a mi hijo que jugó en La Salle. En la vida hay que tener memoria, nunca fui cholulo de andar atrás de las figuras. Unión conmigo ganó un montón de plata, jamás le mandé un telegrama para inhibirlo o que lo pueda molestar. Unión buscó su camino y Dios quiera que le vaya bien, porque los que estamos afuera, y hablo como hincha no como campeón, no podemos sufrir tanto. De una vez por todo tiene que afirmarse en la divisional", dijo en otra parte del diálogo.





En el mismo sentido, dijo: "¿Dónde jugó Juan Pablo Pumpido? No estoy de acuerdo con su designación, si me llaman de River donde tengo un pasado bárbaro diría que no porque no estoy capacitado, porque no tengo la experiencia suficiente. Dirigí Unión, donde no me fue mal porque dejé algo, dejé un montón de pibes en Primera División, cosa que hace muchísimo que no veo que hayan salido jugadores de Selección como Beto Acosta, Toresani, Passet... Y muchos otros jugadores, por lo que considero que no me fue nada mal. No quiero voltear a nadie, ni ir a dirigir yo. Estoy mal porque mi equipo está sufriendo y me hace sufrir a mí y a un montón de gente que lo sigue, que hace un sacrificio enorme para ir a la cancha".





"Hace muchos años que no hablo con Nery Pumpido, una vez quise hablar cuando vino a Mendoza y no me atendió, y entiendo porque dirigiendo en Primera debés tener un montón de reunión con los dirigentes. Estoy molesto con la parte futbolística y nada más. La última vez que lo vi fue cuando se disputó el Mundial de Alemania, donde viajamos juntos pero de ya que no teníamos mucha relación porque él estaba con sus compañeros y yo con los míos", cerró el campeón del mundo.

























Leopoldo Jacinto Luque es uno de los referentes ineludibles de la historia de Unión. Cada vez que habla tiene muchas cosas para decir y sus palabras siempre hacen ruido. En este caso, el campeón del mundo en el Mundial de Argentina 1978 charló con Deporte 9 por LT9 (AM 1150) y cargó con todo contra Juan Pablo Pumpido, actual entrenador del conjunto rojiblanco.