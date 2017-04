"Juego en el club del que soy hincha"

Pese a no ser titular en los últimos dos partidos está claro que Nicolás Leguizamón está muy bien considerado por Eduardo Domínguez. Y no es para menos, ya que resultó fundamental en los triunfos de Colón ante Lanús y Belgrano. En el primer de ellos con una asistencia magnífica para el gol de Facundo Pereyra y ante el Pirata con el tanto que marcó en el final del cotejo. Mientras que frente a Godoy Cruz si bien no participó en el gol de Diego Vera se movió con inteligencia en el ataque y estuvo muy participativo en el juego.

Más allá de este rumor, lo concreto es que Leguizamón está muy tranquilo y además disfrutando de su mejor momento con la camiseta de Colón, siendo junto a Ismael Blanco el máximo artillero del plantel con tres tantos. Su debut en la red se produjo en el encuentro frente a Huracán en donde convirtió el tercer tanto para el triunfo por 3-1. Luego llegaría el gol ante Boca en la Bombonera en la caída por 4-1 y el último ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

En las últimas horas, Legui charló con el programa Radio Kaos por Sol 91.5 y allí se refirió al presente que está atravesando, también al rendimiento del equipo que cosecha cuatro triunfos consecutivos y obviamente que fue consultado por esta información acerca de la posibilidad que River esté tras sus pasos.

"Estoy disfrutando de este momento porque es algo muy lindo lo que estamos pasando todos, en el día a día entrenando y por suerte se no están dando los resultados que es lo más importante. Por lo cual tratamos de seguir por este camino y mantener la racha", comenzó diciendo el delantero.





Sobre la confianza que genera a nivel individual el hecho de que al equipo le vaya bien indicó: "En las primeras fechas los delanteros no marcamos goles y me preguntaban si nos desesperábamos por la falta de gol. Pero obviamente que no, porque lo principal es que le vaya bien al equipo, si eso sucede nosotros estamos tranquilos sabiendo que el gol va a llegar".





Gol de Leguizamon a Boca Juniors.







Respecto a un supuesto interés de River opinó: "La verdad que estoy muy tranquilo, por ahí se habla pero a mí nadie me dijo nada y tampoco se mucho, por lo cual mantengo la tranquilidad. Siempre sucede que se habla de que un equipo quiere a uno u otro jugador, pero hasta que no se produzca un contacto no hay nada concreto".





En cuanto a su presente dijo: "Voy a tratar de seguir mejorando, porque pienso que no solo a nivel individual sino a nivel colectivo que las cosas se están haciendo bien. Y cuando el equipo está bien, llegan los beneficios individuales".





Consultado sobre si le gustaría jugar en River respondió: "Uno siempre trata de pensar en su progreso, pero como dije anteriormente son cosas que se hablan pero no hay nada concreto. Yo tengo la cabeza en Colón y nadie me dijo nada. Ahora lo más importante es tratar de clasificar a alguna Copa".





Gol de Leguizamon a Belgrano.







Para luego agregar "Tampoco es que sí o sí me tenga que ir a algún lado. Acá en Colón estoy muy bien y muy feliz, juego en el club del que soy hincha y estoy disfrutando de este momento. Por eso no pienso mucho en irme. Son cosas que se hablaron y si en algún momento se da da la oportunidad se evaluará. De todos modos estoy muy contento acá y pensando en lo que vive el equipo".





Por último ante la pregunta si el ingreso a la Copa Libertadores es el gran objetivo del equipo tiró: "Tenemos que tratar de seguir por este camino, con el perfil bajo y tratando de sumar puntos. Después cuando estemos en las últimas fechas veremos para que estamos. La idea es trabajar partido a partido y seguir sumando sin pensar tanto en la Libertadores o la Sudamericana"