Kudelka los hizo reflexionar a todos

"Muchas veces le he dicho a estos chicos que no hay que tener miedo de tomar decisiones. ¿Saben cuántos chicos de 20 ó 21 años tienen que mantener a su familia? No tienen para comer, no tienen casa", señaló tomando como parámetro a los jóvenes futbolistas del plantel.





La palabra de Kudelka.







"Hoy y desde hace bastante tiempo, en las condiciones sociales y demás que tenemos en nuestro país nadie nos ayuda. No se las dan, no les dan educación, no les dan posibilidades. Eso es una necesidad, eso es un punto extremo, no un partido de fútbol", aportó.

Sin obviar el papel que tiene el fútbol en nuestro país, Kudelka cerró con la mirada que le transmite a sus jugadores: "Trato de que lo disfruten. Seguramente tendrán que tomar decisiones muy importantes porque no caben dudas de que están llevando esa bandera que miles de hinchas de Talleres tienen en su corazón. Pero desde la tranquilidad, desde la responsabilidad y desde la exigencia máxima".

Frank Darío Kudelka realizó una interesante reflexión sobre el partido de este sábado, a partir de las 16, entre Talleres y Belgrano. "Para el común denominador este partido es extremo. Allá. Arriba", empezó diferenciándose de aquellos fanáticos que toman el cotejo como algo de vida o muerte.