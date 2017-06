Kudelka: "Yo no quiero ilusionar a nadie"

Y de acuerdo al sentimiento que dejó entre sus hinchas, cuando aparece sobre la mesa, el nombre de Frank Darío Kudelka siempre seduce. En diálogo con La Tercera de radio Sol 91.5, el entrenador apuntó: "Se termina mi vínculo, ya tuvimos charlas donde me manifestaron el deseo de continuidad, el presidente no estaba en el país, seguramente en estos días vamos a tener una conversación para ver las posibilidades de un nuevo contrato".





Cuando le preguntaron sobre si el teléfono sonó desde Santa Fe, disparó: "No me llamaron desde Santa Fe. Tengo relación con Fabián Brasca de toda la vida, hay un afecto en común, falleció mi padre y él estuvo cerca. Siempre hablamos de todo un poco. No cabe duda que a mi Unión me interesa siempre. A mi Unión nunca me va a dejar de interesar, fue una parte tremendamente importante en mi vida".





Kudelka recordó en otro tramo de la charla aquella despedida en su último proceso como entrenador rojiblanco: "Yo no me fui bien conmigo mismo cuando se inició el nuevo ciclo. Después de mantener la categoría, entró mal barajada la nueva etapa. Pero lo volvería a hacer y sentí eso, a la vista es un error de decisión".





Además, el extécnico de Unión afirmó: "Tuvimos algún que otro diálogo con el presidente, hicimos varias pretemporadas en Santa Fe, estuvimos dialogando. Últimamente vía mensajes en situaciones especiales. No soy una persona rencorosa y ni de echar culpas. Hubo muchos cambios de técnicos este año, conozco el plantel, no se los pormenores, si los tuviese no sería ético hablar sobre eso".





En la parte final, se encargó de aclarar que " primero tengo la palabra dada a Talleres. Un club como Unión es caro a mis sentimientos, como Talleres quien me da trabajo. Puede ser que no arregle y elija descansar un tiempo. Yo no quiero ilusionar a nadie".





















Unión está en procura de conseguir el entrenador para la temporada 2017/18, con lo cual se sumaron varios candidatos, independientemente de las pretensiones de la actual dirigencia.