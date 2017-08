La Argentina se mide contra Japón

Las Panteritas fueron superadas por República Dominicana el viernes por la noche en Rosario por 3 a 0 con parciales de 25-21, 25-17, 25-18 y por eso ahora lucharán por el 5° al 8° puesto. El próximo rival será Japón, que perdió con Rusia por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-17 y 32-30. El cotejo está previsto para este sábado, a las 16, en cancha de Newell's de Rosario y con el arbitraje de la norteamericana Patricia Rolf y la rusa Nadezhda Kozlova.





El otro cruce lo protagonizarán Estados Unidos con Alemania , a partir de las 13. En cuanto a la clasificación del 13° al 16°, en Santa Fe, a las 14, jugarán Eslovenia con Colombia, y a las 16, Polonia con Serbia. En la lucha por el 9° lugar, en Santa Fe, a las 18, Perú se medirá con Bielorrusia, y a las 20, Brasil con Corea. Por los play off del 17° al 20° lugar, en Rosario, jugarán México con China, y posteriormente, Cuba lo hará con Tailandia.





Vóley 2.jpg



En cuanto a la Argentina , hay que señalar que, más allá que se perdió frente a un gran rival, que jugó muy concentrado y no tuvo fisuras, el objetivo que se había trazado el grupo, que era el de estar entre las 8 mejores, se cumplió.

En la fase clasificatoria, las chicas argentinas ganaron todos los cotejos que afrontaron, incluso en octavos de final se impusieron a Brasil. No pudo ser con Dominicana, pero ahora la revancha por finalizar lo más arriba posible será ante Japón. Luego de la derrota, la cordobesa Ángeles Ligorria, una de las mejoras jugadoras, señaló: "Hicimos todo lo posible para ganarlo, pero no se nos dio, aunque creo que la preparación fue la correcta. Ahora es difícil analizar el partido, pero trataremos mantenernos positivos y aprender de esta experiencia".





La jugadora formada en Atenas de Córdoba comentó que "personalmente, creo que podría haber jugado mejor, no sabía qué más hacer. Creo que si hubiésemos ganado el primer set, el partido habría sido totalmente diferente. No es lo mismo terminar 5° que 8°, así que espero que no bajemos nuestra performance".





A su turno, Estanislao Vachino, entrenador de Argentina, explicó: "Sabíamos que sería difícil; teníamos todo planeado y hasta los últimos momentos del primer set, estábamos jugando muy bien. Después de eso, nuestros errores y sus propias virtudes las hicieron superiores. Tenemos buenas jugadoras, pero hoy (por el viernes) no pudimos manejar a la multitud".





Vóley 3.jpg





El coach oriundo de la ciudad de San Carlos, consignó también que "hemos jugado un torneo fantástico; si me dijeran hace unos meses que jugaríamos cuartos de final sin perder ningún partido, habría firmado en eso sin ninguna duda. No tenemos nada que lamentar".