La base está

En un mercado de pases que recién se está iniciando el DT en los próximos días podrá contar con tres incorporaciones: Gonzalo Marinelli, Gustavo Toledo y Matías Fritzler. Resta la aprobación del Órgano Fiduciario para que comiencen a entrenar con sus nuevos compañeros. Pero más allá de los refuerzos que llegaron, la tranquilidad del entrenador pasa por mantener en el plantel a la mayoría de los futbolistas que terminaron jugando el torneo pasado.





Es cierto que se fueron muchos, pero varios no eran tenido en cuenta por el DT como los casos de Raúl Iberbia, Diego Lagos y Mauro Dalla Costa quienes no jugaban. Pero además no continuaron por decisión del técnico Jorge Carranza, Yamil Garnier y Fidencio Oviedo. Mientras que los futbolistas que sí eran titulares y no pudieron continuar fueron Gerónimo Poblete (quedó libre y se fue al Metz), Jorge Broun (pasó al Ludogorest de Bulgaria), Facundo Pereyra (tenía una opción de compra de 600.000 dólares) e Iván Torres (su opción de compra era de 1.000.000 de dólares y retornó a Olimpia).





En tanto que por estas horas se está definiendo la continuidad de Clemente Rodríguez quien firmaría un contrato por dos temporadas. Si bien es cierto que queda más de un mes para comenzar el torneo y habrá varias negociaciones, lo cierto es que hoy Domínguez tiene la tranquilidad de contar con una base importante.





En el arco llegó Marinelli y buscan otro arquero, en defensa se renovará el contrato de Lucas Ceballos y llegó Toledo. Los marcadores centrales que permanecen son Germán Conti (por ahora no hay ninguna oferta concreta), Guillermo Ortiz (se hizo uso de la opción ) y Emanuel Olivera. Mientras que por el lateral izquierdo seguiría Rodríguez y habrá que ver si traen alguna alternativa para ese puesto.





En la mitad de la cancha siguen Pablo Ledesma, Christian Bernardi, Adrián Bastía (se renovó el vínculo por una temporada más), se incorpora Fritzler y se intentará comprar el pase de Nicolás Silva. Mientras que en la delantera continúan Diego Vera, Nicolás Leguizamón, Ismael Blanco y Tomás Sandoval. De todos modos está claro que llegarán algunos refuerzos más para terminar de completar el plantel y es por eso que Domínguez no desespera y mantiene su habitual calma.

El plantel sabalero que conduce Eduardo Domínguez volverá a los entrenamientos este lunes a partir de las 16 en el predio y a puertas cerradas. La pretemporada se llevará a cabo en nuestra ciudad y luego los jugadores y el cuerpo técnico viajarán una semana a Capital Federal para afrontar entre dos y tres partidos amistosos.