La confianza ciega de las Lasallanas

Daniel De Petre depositó su confianza en jugadoras que suelen tener gran capacidad ganadora, con la firme intención de ser protagonista del Campeonato Argentino de Clubes "B". Tendrá su inicio desde las 8.30 del jueves 20 de abril ante El Quillá "B". La acción continuará nuevamente ese día cuando a las 17.30 su rival sea CRAR. El viernes 21 cumplirá su tercera presentación al chocar fuerzas con Club Universitario del Nordeste.





Belén Salas estuvo más de dos años sin jugar. Pero este año volvió con todo. La delantera "colegial" expresó sus sensaciones de su retorno. "Volver a jugar un Regional es algo muy lindo que cuando regresé no estaba en mis planes. Lo tenía como objetivo a largo plazo, pero con el alta medica, las cosas fueron diferentes y estoy disfrutando cada práctica, como cada partido y este torneo no será la excepción. Es una enorme oportunidad que me da el club".





La atacante analizó los objetivos y la zona que le tocó a su equipo. "Llegamos en el nivel que queríamos, entrenamos como todos los años para poder tener la oportunidad de ganarlo. Gracias a los resultados, mantenemos nuestra confianza. Hicimos una pretemporada muy exigente y la idea de ir partido por partido. Nuestro grupo está conformado con mayoría de equipos del torneo local. Pero es un torneo aparte y todo se define en cuatro días. Entonces cada conjunto va diferente con respecto al torneo local. Por eso siempre hay que ir preparadas para lo más difícil".





"Belu" profundizó en la integración que tendrá el plantel para hacer frente al certamen. "Se armo en base a las jugadoras que siempre integramos La Salle B. Se sumaron Ceci, Luciana y Cori que jerarquizan aún más nuestro juego. Pero tendremos ausencias que se sienten como Jose Azcarate, Jime Otero, Mariana Pampinella. Siempre fuimos un gran grupo humano. Hay que repetirlo y ser un equipo.".





El optimismo invade sus palabras. Salas se anima a soñar en grande. "Siempre nos caracterizó esa mística que heredamos de camadas anteriores y es una linda obligación para todas nosotras intentar mantenerla y volver a dejar a La Salle en lo mas alto".





Plantel de La Salle

Virginia Trombert, Cecilia Pastor, Marcela Marin, Elena Borlle, Valentina Quercia, María Carlen, Agustina Lorefice, Macarena Neme, Florencia Chiani, María Neme,Camila Fabbro, Belén Salas, Silvina Chmaruk, Luciana Pimpinella, Corina Diez,Mora Bramante, Magdalena Busser, Martina Fendrich y Ludmila Galetto. Entrenador: Daniel De Petre. Asistente: Matías Zeballos. Preparador Físico: Ramiro Videla. Jefa de Equipo: Liliana Romero.





Fuente: Prensa ASH