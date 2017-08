La decisión de Eduardo Domínguez que generó un gran respaldo

En cada oportunidad donde se lo consultó por las incorporaciones, el entrenador manifestó que estaba muy contento por los que habían cerrado su llegada y también por la tarea del presidente, con quien detalló que habían coincidido en los puestos a reforzar y los nombres a buscar.





Sin embargo, cuando todo era calma en el campamento sabalero, surgió un tema que trajo mucha polémica e incluso versiones de todo tipo. El tema en cuestión tuvo que ver con Brian Fernández, quien fue desafectado del plantel de Racing por parte de Diego Cocca como motivo de los reiterados actos de indisciplina que protagonizó en los últimos tiempos producto de un problema personal que ya es de público conocimiento.





El santafesino una vez que se enteró que no sería tenido en cuenta por Cocca manifestó públicamente que su deseo era jugar en Colón, y que incluso estaba dispuesto a hacerlo gratis con tal de cumplir el sueño de ponerse la camiseta del club del cual es hincha confeso.





Esto llamó la atención de Vignatti, quien rápidamente inició las conversaciones para terminar de seducirlo para que juegue en Colón a préstamo por un par de meses. Incluso en un momento se trató de una obsesión del presidente, ya que lo considera un jugador con muchísimas condiciones y que le podía aportar el salto de calidad que se estaba buscando para terminar de conformar el plantel.





Pero cuando le comentó esta posibilidad a Domínguez no encontró el eco que esperaba. El DT públicamente se encargó de confirmar que "no era la alternativa" que se estaba buscando en el mercado de pases, dando a entender que no quería tener a un jugador que pudiera ser un foco de conflicto en el plantel. Incluso se atrevió a decir en una de las tantas charlas que tuvo con distintos medios que "por algo será" cuando se lo consultó sobre por qué Cocca no lo iba a tener en cuenta.





Vale recordar que el DT sabalero es muy estricto con lo que tiene que ver con la disciplina en el plantel. Por ejemplo Fidencio Oviedo en un determinado momento del campeonato, cuando sumaba muchos minutos en cancha y era importante su ingreso cada vez que lo requería, fue protagonista de un hecho que molestó y mucho a Domínguez, el cual le valió no ser más tenido en cuenta y que los dirigentes no hayan hecho ningún tipo de esfuerzo por retenerlo.





Pero el tema de Fernández tuvo varias idas y vueltas, El vice Horacio Darrás en un medio porteño manifestó que se estaba muy cerca de cerrar su arribo pero a las pocas horas se anunció que había cerrado su llegada al Metz de Francia, donde sería compañero de Gerónimo Poblete, quien fue capitán sabalero, desde donde se fue con el pase en su poder luego de vencerse su contrato.





El presidente luego brindó una serie de declaraciones, en un raid que emprendió por diferentes radios santafesinas, donde se encargó de "aclarar" el tema Fernández, aunque generó más confusión e incertidumbre que certezas.





Por este motivo, una vez que se conoció que el santafesino finalmente no vendría a Colón, UNO Santa Fe le consultó a los hinchas rojinegros sobre si estaban o no de acuerdo con la decisión de Domínguez, que había hecho pública, de no contar con el delantero.





La pregunta fue la siguiente: "¿El hincha de de Colón está de acuerdo con la decisión de Eduardo Domínguez de rechazar a Brian Fernández?" Sobre un total de 2236 votos, el 64.49% estuvo de acuerdo con la decisión del entrenador, mientras que el 35.51% se mostró disconforme con dicha postura, ya que pretendía verlo a Fernández con la Sangre y Luto.





















Se trató de la novela de la pretemporada en Colón. El entrenador Eduardo Domínguez y el presidente José Vignatti se pusieron rápidamente de acuerdo sobre los refuerzos a buscar en el mercado de pases una vez que terminó el campeonato 2016/2017 y las nuevas caras comenzaron a aparecer bien temprano por el lado del barrio Centenario.