La despedida de Jorge Broun

Fatura llegó a la entidad sabalera para afrontar el Torneo de la B Nacional a mediados del 2014 con el claro objetivo de poner a Colón nuevamente en Primera y lo logró jugando todos los partidos del certamen. Luego llegó el tiempo de la consolidación en la máxima categoría del fútbol. Atravesó muy buenos momentos con algunos otros que no fueron tales, pero está claro que el balance termina siendo positivo





Con todos los técnicos que pasaron por el banco rojinegro (Diego Osella, Reinaldo Merlo, Javier López, Darío Franco, Ricardo Johansen, Paolo Montero y Eduardo Domínguez) Fatura fue titular al punto tal de atajar 101 partidos en el Sabalero. Y obviamente que la frutilla del postre fue la clasificación a la Copa Sudamericana en donde el arquero fue uno de los pilares, ya que en varios partidos de este campeonato mantuvo la valla invicta y fue figura.





De esta manera se terminó ganando el cariño del hincha que por momentos lo reprobó sobre todo en el partido ante Gimnasia de la Plata en el que por un grosero error que cometió Colón terminó perdiendo el partido. Pero inmediatamente se redimió con una notable actuación ante Rosario Central y también cumplió en los partidos siguientes.





De esta manera, se va un referente del plantel, un jugador que siempre dio la cara tanto en las buenas como en las malas y que se hizo cargo de sus errores. Da la sensación que a veces se lo juzgó con demasiado rigor y con la vara muy alta, quizás por su manera de ser dentro y fuera de la cancha. Pero está claro que con el tiempo el buen recuerdo de Fatura se agigantará cuando se ponga en la balanza lo que realizó bajo los caños del arco sabalero.









"Con la gente hubo una relación de amor/odio pero siempre con respeto. Dí lo mejor de mí y no me reprocho nada. Me llevó muchos amigos de este club y algún día volveré. Tengo sentimientos encontrados, pero es un paso adelante en mi carrera, cumpliendo mi objetivo de jugar en Europa", fueron algunos conceptos que soltó Jorge Broun quien por momentos se emocionó teniendo en cuenta que después de tres años se va de Colón para jugar en el Ludogorest de Bulgaria.