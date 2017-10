La frase de Messi de la que todos hablan tras la clasificación

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, afirmó que "si vamos todos juntos de la mano, es mucho más fácil", tras la clasificación al Mundial de Rusia 2018, tras vencer a Ecuador por 3 a 1.



"Todos queremos lo mismo, que a la Selección le vaya bien, que nos unamos. Si todos vamos de la mano es mucho más fácil", sentenció la "Pulga" a la prensa tras el partido.Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que Argentina no estuviese en la cita ecuménica, Messi dijo que "hubiese sido una locura. No lo merecíamos, pese a que este grupo es discutido. Por eso a los compañeros que hoy están afuera les digo que esto es de todos, porque sufrimos mucho para estar en el Mundial y ellos están presentes como siempre".Fue entonces cuando confesó que "Es que nos fuimos metiendo solos en todo esto. Y cuando Ecuador hizo el gol de entrada me quería morir, me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Es que tendríamos que habernos clasificado antes", apreció."Por eso hoy nos pusimos en la cabeza clasificar, porque Argentina es muy grande y porque la gente no podía sufrir eso. Y a partir de ahora se puede armar un grupo bien fuerte para ir al Mundial", argumentó.Los jugadores del plantel argentino rompieron la veda con la prensa y volvieron a hablar luego de casi un año, y Messi agregó que "el grupo demostró que es muy fuerte una vez más. Luego lo manejamos muy bien una vez más".>>> Messi cerró varias bocas >>> Ella siempre está: el apoyo de Antonela El 10 marcó los tres goles con los cuales Argentina superó a Ecuador en la altura de Quito, y sostuvo que "siempre estaba el miedo, sobre todo luego de empezar perdiendo 1 a 0. Pero luego empatamos y nos pusimos en ventaja y luego lo manejamos bien".El delantero del Barcelona de España comentó que el plantel está "tranquilo" tras conseguir el objetivo que es el pasaje a Rusia,."Todo este tiempo alejados de la prensa y la gente nos sirvió para unirnos. Fue injusto lo que pasó en el mundial y en las dos Copas América. Perdimos las tres finales y terminamos sufriendo para entrar en este mundial", sostuvo.>>> La dedicatoria especial de los jugadores a la prensa El rosarino comentó que ahora se debe "disfrutar la clasificación y tememos tiempo para crecer y lo vamos a logar. Creo que después de esto el equipo va a salir muy reforzado".