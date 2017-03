La gente pide la "cabeza" de Bauza: ¿qué dicen desde la AFA?

El dirigente sanjuanino Jorge Miadosqui pidió este miércoles continuidad y respaldo al entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, quien es blanco de críticas a raíz del desempeño irregular del equipo que está en zona de repechaje de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

"No hay que cambiar el entrenador. Bauza debe continuar en el cargo, pero hay que ayudarlo. Hay que seguir con este proceso y no me cabe la menor duda que vamos a clasificar. Las eliminatorias siempre son difíciles", manifestó Miadosqui a Télam.

A su vez, Miadosqui, quien desde mañana dejará su cargo como secretario de Selecciones Nacionales, aseguró a Télam que está "muy molesto" con la sanción de cuatro partidos impuesta al astro Lionel Messi por orden de FIFA como consecuencia de los insultos que le propinó al asistente brasileño Emerson de Carvalho en el éxito ante Chile por 1 a 0 en la 13ra. fecha de Eliminatorias.

"El procedimiento fue malo y desprolijo. Si hubiésemos sabido que iba a ser suspendido, hubiese viajado directo a Barcelona y no a La Paz. Lo justo hubiese sido la implementación del artículo 57, inciso 10, que menciona sanción económica y no disciplinaria", agregó Miadosqui a Télam.

Por último, el ex presidente de San Martín de San Juan marcó como "muy útil" la continuidad del empresario y conductor Marcelo Tinelli en la comisión de Selecciones Nacionales quien podrá asumir como secretario porque San Lorenzo no compone el comité ejecutivo de AFA.

Por otra parte, el próximo presidente de AFA, Claudio Tapia, se reunirá en las próximas 48 horas con Bauza para conocer su plan de trabajo.





