La palabra oficial de Bayer Leverkusen por el traspaso de Lucas Alario

El pase del delantero se realizó por 18 millones de euros libres de impuestos para River, tal como establece la cláusula de rescisión, que en total rondaba los 24.000.000 de dicha moneda. Al millonario le quedan 10.800.000 de euros por ser dueño del 60% por ciento de los derechos económicos. En tanto Colón recibe 7.200.000 euros por el restante 40%.

El dato relevante acá es que Sabalero le reembolsará a los teutones 3.200.000 por los impuestos y quedarse con 4.000.000. El elenco santafesino, con el presidente José Vignatti a la cabeza, tomó esa decisión para asegurarse que el pase se realice ahora, ya que sino en junio del año próximo River tenía una opción de compra para adquirir su 40% de la ficha por sólo 1.600.000 dólares.





El jugador, que salió de San Lorenzo de Tostado, pero que pegó el salto a Primera en Colón, de 24 años, afirmó que tuvo mensajes de hinchas de River por redes sociales que lo insultaban y fue claro sobre su pase a Leverkusen. "Lo malo fue el momento en el que llegó la oferta porque acá cerraba el libro de pases. La decisión fue mía, no me saco culpas. Yo me quería ir si estaba la plata de la cláusula", expresó.







UNO Santa Fe - Ovación Mendoza

Bayer Leverkusen de Alemania hizo oficial este jueves la llegada de Lucas Alario, quien viajará este viernes para sumarse a su nuevo equipo. "Lucas Alario espera unirse al #Bayer04, proveniente de River Plate. La transferencia no está 100% finalizada, lo estará en los próximos días", publicó la cuenta de Twitter del conjunto germano.