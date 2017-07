La que le faltaba: Maradona fue acusado de acoso sexual por una periodista

Una periodista rusa denunció a Diego Maradona en San Petersburgo, Rusia, asegurando que le tiró de su ropa y le ofreció dinero para tener relaciones con él, por lo que salió gritando de la habitación. La joven, identificada como Ekaterina Nadolskaya, habría entrevista al argentino, invitado por la FIFA para la final de la Copa Confederaciones.





Periodistas de la cadena Globo presenciaron cómo la joven salió del ascensor, con tres oficiales de seguridad, durante la mañana del lunes. Posteriormente, dejó el hotel acompañada de un policía. A su vez, el lugar se negó a hacer declaraciones del incidente y no indicaron si Diego permanecía alojado, pero numerosos testigos confirmaron haberlo visto en el edificio.





El 10 habría conocido a Ekaterina en un restaurante, tras la final en la que Alemania venció a Chile . Incluso, la joven fue quien publicó una imagen del encuentro, afirmando que su intención era entrevistarlo. Sin embargo, no quedó claro si pasaron la noche juntos o si ella acudió al hotel en las primeras horas del lunes. "Tuve una invitación a la habitación. Fui con un amigo. Unos minutos más tarde, mi amigo se fue y Maradona cerró la puerta. Contestó preguntas primero y luego me empezó a molestar", repasó, en declaraciones a Life.ru.



"Yo estaba en su habitación y simplemente llamó a la seguridad, me echó del sofá. No entendí qué paso", declaró la mujer en el hotel, según un video divulgado por Life en el que no se ve a Maradona. Además, indicó que recibió una oferta de 500 euros, sin aclarar los detalles.





Captura.jpg



Posteriormente, agregó: "Él intentó meterse conmigo. No pude llamar a la policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo", agregó. Nadolskaya indicó que no tuvo tiempo de retirar sus pertenencias de la habitación. "Pidan que me devuelva mis cosas", solicitó a los agentes. También, aclaró que no planea iniciar acciones legales. "No quiero su dinero, ni una disculpa. Ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más".





Ekaterina Nadolskaya.jpg



Por su parte, el abogado de Maradona desmintió que haya ocurrido cualquier incidente y aseguró que después del evento de la FIFA su cliente se fue a dormir. "El tema es extraño, llama poderosamente la atención que la denunciante sea periodista, con contactos en la prensa local. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad y no pertenece a una denuncia penal o a un hecho concreto que haya existido", expresó Matías Morla.

Además, aseguró que Nadolkaya tiene en su historial dos denuncias por acoso contra políticos rusos.





Fuente: Infobae