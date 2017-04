La respuesta del padre del hincha asesinado a Chiqui Tapia

Emanuel Balbo el hincha de Belgrano de 22 años que fue arrojado desde la tribuna por un grupo de barrabravas, falleció este lunes luego de casi dos días de agonía en el Hospital de Urgencias de esta ciudad. El joven había ingresado el sábado a la tarde a ese centro médico después de ser atacado por hinchas de Belgrano y empujado al vacío desde una de las tribunas del estadio Mario Kempes, durante el clásico con Talleres.





A las 9.20, los médicos del hospital de Urgencias le comunicaron a la familia que Emanuel no tenía signos de actividad cerebral y su estado era irreversible. Al mediodía, Alejandra, su mamá -quebrada por la angustia, la tensión y el cansancio- pedía que se lo entregaran: "Mi hijo murió, quiero llevármelo".





A media mañana, Emeterio Farías, presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, fue al hospital y puso Raúl, el padre de Emanuel, al teléfono con Claudio "Chiqui" Tapia , titular de la AFA. "Me dio su teléfono, se puso a disposición, me preguntó qué necesitaba -le dijo Raúl a este medio-. ¿Ahora? Nada. Un cerebro para mi hijo, ¿qué otra cosa? Un hijo. Ya no dejan entrar a los visitantes y la violencia es entre los de la misma camiseta. ¿Ahora van a jugar a puertas cerradas?".





En un comunicado la AFA repudió "enérgicamente el hecho delictivo" y acompañó a la familia en "este difícil y doloroso momento". Rechazó "todas estas acciones, que son obra de delincuentes que tanto daño le produjeron y le producen a la sociedad en su conjunto y particularmente a la familia del fútbol". En la tarde del último domingo estuvieron también los dirigentes de Belgrano con la familia. La respuesta fue la misma: nadie podría hacer nada para devolverles a Emanuel.





Fuente: La Nación.