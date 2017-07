La reunión por el futuro de Kudelka en Talleres pasó para este miércoles

Andrés Fassi y Pascual Lezcano tendrán este miércoles una reunión en la que podría definirse el futuro de Frank Darío Kudelka en Talleres, ya sea su continuidad o su salida.

El presidente de la "T" y el representante del entrenador tendrán un encuentro donde se analizarán cuatro puntos, del cual podría haber una respuesta definitiva sobre el futuro de FDK en el Albiazul.

Por lo pronto, Fassi ya adelantó que llegarán entre 4 ó 5 refuerzos y dijo en qué posiciones se harán las búsquedas.

Andrés Fassi aún no sabe si Frank Darío Kudelka seguirá siendo el DT de Talleres . Pero, eso no significa que no tenga definidos los puestos en los que la "T" intentará reforzarse.