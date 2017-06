"La salida de Marini fue sorpresiva ya que estábamos encontrando un estilo de juego"

Franco Soldano, el delantero de Unión que está en duda para jugar frente a Nueva Chicago por Copa Argentina, habló con Unión en tu Dial que se emite por FM Sol (91.5) sobre el momento deportivo que atraviesa el equipo, en un final de temporada que estuvo muy lejos de ser el esperado en cuanto a cosecha de puntos.





En el arranque de la charla, se refirió al presente del equipo y dijo: "Es el momento de turbulencia más grande desde que estoy en Unión, siempre soy muy positivo y trato de rescatarlo en todo momento, por lo que si en tres años solamente los últimos seis meses fueron de turbulencia me parece positivo. Si bien uno nunca quiere terminar de esta manera, creo que con la irregularidad del fútbol argentino que de los últimos tres años hayamos tenido un buen proyecto que se vio manchado por estos últimos seis meses a uno le termina dando lástima".





Además, se lo consultó sobre la decisión que tomaron los dirigentes de prescindir del entrenador Pablo Marini y dijo: "Son decisiones de la cual los jugadores tenemos nosotros, nos duele no solo la partida del último entrenador sino también la partida de Leo (Madelón) y Juampi (Pumpido), pero siempre con las ganas de revertir la situaciones. Los jugadores somos los que en definitiva entramos a la cancha, muchas veces uno se brinda al máximo pero las cosas no se dan entonces la solución más fácil, como se dice, es cambiar la cabeza del grupo, que no quiere decir que los resultados cambien y se vio reflejado en este último tiempo. Nosotros somos conscientes de eso y tenemos la idea y toda la fuerza de revertir esto, para darle una alegría a la gente y al grupo que merece terminar de otra manera este semestre".









Sobre las motivos que considera trascendentales para que el Tate estuviera lejos de colmar las expectativas previas, contó: "Seguro que hay cosas por corregir que quedan a nivel grupal y que son de las que nos tenemos que hacer fuerte, pero después creo que hay cosas que se ven reflejadas. Uno a veces entra en rachas, por más que parezca una frase histórica del fútbol, pero es cierto. Hay veces que estás en un buen momento y todos los rebotes te quedan para vos, pegan en el palo y van para adentro. Pero hay veces que no, que por ejemplo en mi caso que soy delantero, voy al primer palo y la pelota va al segundo, o va la pelota al primero y uno va al segundo. Son cosas que hay que revertirlas con los resultados. Muchas veces uno puede ir progresando como equipo y como grupo pero si los resultados no acompañan parece que no sirve de nada, por eso todo ayuda con los resultados. Cuando las cosas van bien y puede ir sumando los errores se tapan, pero cuando perdés pero progresás a nivel equipo queda todo debajo del resultado".





Y siguió hablando sobre los cambios que hubo en cuanto a técnicos en la temporada y expresó: "Se modifica no solo la cabeza sino el equipo, ya que los técnicos tienen prioridades y gustos muy personales por eso se cambian ideas tácticas con los mismos jugadores. En estos seis meses que se cambiaron muchos técnicos hacer muchas variantes dentro de un mismo equipo te marea, pero en la cabeza uno siempre tiene la idea de ganar y revertir los malos momentos. Pero cuando no se dan los resultados uno siempre arranca la semana con la misión de volver a remontar".









En cuanto a cómo tomó la salida de Pablo Marini del equipo, dijo: "Fue sorpresiva porque a nivel grupo veníamos trabajando muy bien, habíamos hecho buenos partidos pero con los resultados negativos no se aprecian. Hicimos un enorme partido con Estudiantes, donde erramos muchísimos goles, donde los jugadores somos los responsables. Hicimos un muy buen partido contra Newell's donde obtuvimos el resultado, luego no hicimos un buen primer tiempo con Huracán y en el segundo tiempo no nos alcanzó con ir a buscarlo. Estábamos encontrando un estilo de juego donde tratábamos de cuidar mucho la pelota generando muchas situaciones de gol. Pero los resultados no acompañaron pero son cuestiones dirigenciales que no dependen de uno y si bien nos sorprendió tratamos de aceptarla y tomarla de la mejor manera posible porque nos quedaban partidos por delante".





Más adelante, agregó: "Marini nos despidió, tuvimos una conversación entre el técnico y el grupo de jugadores, fue un agradecimiento mutuo. Nosotros agradecimos su forma de trabajo porque a mi entender nos había ayudado mucho y ellos también, ya que nos brindamos siempre al máximo, entrenamos siempre de la mejor manera. Pero los resultados son los que mandan y por más que jugués bien si no ganás a la larga se termina notando, y eso es lo que nos está pasando".









Sobre la reacción de los hinchas, afirmó: "Es entendible, una realidad. Voy a ver a Unión de Sunchales que soy hincha y quiero que gane, y al segundo partido si perdió el primero quiero que gane y así sucesivamente. Nosotros acumulamos una serie de resultados negativos y se entiende el fastidio. Uno en la cancha lo que trata es de brindar el máximo para que la gente se contagie y apoye, pero cuando los resultados no ayudan se vuelve en contra. Por eso tenemos que terminar bien el semestre el jueves (Copa Argentina) para encarar el semestre que viene con otra cabeza".









"En diciembre en el parate que tuvimos estábamos en el mejor momento del torneo y si era por nosotros seguíamos jugando todo el verano, porque veníamos en esa buena racha de buenos resultados, donde no salían las cosas. El arranque de la segunda parte no fue bueno, ahora tenemos que ponerle punto final a este semestre, nos queda una final contra Chicago", destacó en otra parte del diálogo.





Sobre el supuesto interés de Marcelo Gallardo por contar con él en River, manifestó: "Trato de aislarme lo más que puedo, más allá de lo que pueda escuchar o mis amigos me puedan comentar, por respeto al club, mis compañeros y la gente, ya que tengo compromisos con la institución de la cual soy jugador, y nada más y nada menos con un partido importantísimo como el del jueves, luego me sentaré a escuchar lo de River o el club que venga, y si no viene nadie seguiré en Unión que estoy muy contento, pero ya le dije a mi representante que me tenga al margen hasta después del partido por Copa Argentina. En mi círculo íntimo saben cuál es mi pensamiento, cuando estoy con mi familia o amigos no se habla de fútbol"









Luego, se refirió al partido por Copa Argentina ante Nueva Chicago y destacó: "Esta Copa demostró que se pueden dar muchas sorpresas, nosotros vamos preparados para hacer la diferencia. Pero la realidad es que está todo muy parejo y hay equipos de categorías inferiores que eliminaron al de Primera. Nosotros nos preparamos para jugar una final y esperemos que se nos dé el resultado para cerrar bien el semestre".





Y por último dio un mensaje al hincha y se despachó "Que el hincha tenga la tranquilidad que hemos entrenado y nos hemos esforzado de una manera muy grande en este tiempo, los resultados no nos ayudaron por lo que eso opacó un poco todo eso. Que no tenga dudas que vamos a jugar una final y que vamos a tratar de darle una alegría a la gente y también para todo el grupo que se lo merece".