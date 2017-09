La santafesina Cecilia Pastore cumplirá su gran ilusión

Para ella el hockey significa felicidad y pasión. Constituye un puesto clave en el equipo. Daniel De Petre, entrenador de La Salle, trabaja a sus arqueras con la exigencia que requiere un equipo de alto nivel para que todo eso se vea reflejado en el campo de juego. Y ella entrena al máximo demostrando sus grandes condiciones para subir su nivel y seguir creciendo en este deporte maravilloso. Nuevamente, se hizo notar – algo habitual en ella, dentro y fuera de la cancha – demostrando sus virtudes: físico, técnica y actitud la hacen una arquera de lujo.





María Cecilia Pastor irá al Panamericano. Participará de la gran cita continental con la Selección Argentina de pista, que se disputará del 16 al 21 de octubre en Guyana. Tomarán parte Argentina, Canadá, Barbados, Guyana, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Estados unidos (el torneo tendrá formato de round robin de todos contra todos y aquellos equipos que finalicen en el primero y segundo lugar disputarán el partido decisivo).





La gran noticia fue durante la concentración nacional que se realizó en el CeNARD desde el martes hasta este viernes al mediodía. Allí estuvo la cancerbera lasallana y, luego de cuatro días de entrenamientos exhaustivos e intensos y charlas técnicas, fue elegida por Leonardo Lorenzo, entrenador del representativo para defender los colores albicelestes en la gran competencia que otorgará una plaza al Mundial de Berlín.





"No me esperaba estar en este proceso, pero desde que me volvieron a convocar para sumarme, me puse muy contenta por tener la oportunidad de jugar pista. Es algo que me encanta y apasiona tanto como jugar al hockey sobre césped. Quedar entre las 12 que viajan a representar a la Argentina es una sensación inexplicable, es felicidad total; como deportista es todo lo que uno sueña. Ser panamericana es un gran orgullo, es tener la responsabilidad de ir a defender los colores de tu país y dejar al indoor en lo más alto", reconoció.





"La pista es una disciplina que pocos conocen y es realmente apasionante. La lista oficial nos la dieron ayer (por el jueves) después del tercer turno, fue sorpresivo porque no la esperábamos hasta que finalice la concentración. Durante los cuatro días que duró, entrenamos muy duro, tuvimos varios turnos intensos, hicimos mucho físico y jugamos partidos. Incluso jugamos contra el proceso de hockey five que va a participar de los Juegos de la Juventud de 2018. Venía trabajando con un plan físico que nos dieron, sumado a un circuito coordinativo que me preparo Ramiro Videla en la salle. De aquí hasta la competencia panamericana, seguiré entrenando la velocidad de piernas y reacción que es fundamental para esta modalidad", afirmó la arquera.





Una nueva experiencia para la lasallana en esta modalidad. Ella junto a Corina Diez, también emblema de La Salle, estuvieron desde el 2012 al 2014 en una primera etapa donde se integraron al combinado argentino. En aquella ocasión fue Cori la que jugó el Panamericano que se desarrolló en Uruguay. Ahora, el deporte da revancha a María Cecilia Pastor, que deja muy en alto el nombre de nuestro hockey y enriquecerá su amplia carrera deportiva con esta convocatoria que enorgullece a todo el hockey santafesino.





Las convocadas 1-Carina Guzman (San Juan) 2-Josefina Castañeda Paz (Bariloche) 3-María Del Pilar Narvaez Guirado (San Juan) 4-María De Las Mercedes Paz (Buenos Aires) 5-María Cecilia Pastor (Santa Fe) 6-Juliana Ríos Ferreyra (Córdoba) 7-Julieta Luna (San Juan) 8-Victoria Amaya (Buenos Aires) 9-María Luciana Agudo (San Juan) 10-Eugenia Nimo (Bahía Blanca) 11-Emma Yanzi (Tierra Del Fuego) Entrenador: Leonardo Lorenzo Asistente Técnico: Martín Riveros





