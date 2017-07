La santafesina Paula Ormaechea vuelve a jugar después de seis meses

En el inicio de la charla contó lo que debió vivir en los últimos meses y lo que hará en los próximos días "Tuve una lesión en la muñeca que fue la rotura del filocartílago del ligamento triangular. Comencé con esta lesión a fines del 2015 y jugué durante el 2016 varias veces infiltrada hasta que llegó un momento que no pude más con el dolor y con mis médicos decidimos que era momento de pasar por el quirófano para no seguir perdiendo tiempo", detalló.





Ormaechea.jpg



Para luego agregar "A principios de enero me operé y eso me demandó una rehabilitación de seis meses. Recién estoy recuperada, ya que empecé a entrenar de manera normal hace un mes para poder pegarle de revés. El otro día el médico me dijo que ya estaba lista, obviamente que iba a sentir dolores porque son normales después de una operación. En consecuencia lo primero que hice fue sacar un pasaje (risas) para irme a jugar a Europa y volver a competir. Ya pasaron ochos meses del último partido que jugué y volver me pone muy contenta. Cuando uno se opera nunca sabe cuando volverá porque los médicos te dicen que nada es seguro. Volveré a competir en los torneos Challenger con lo que me quedó del ranking, pero el objetivo principal es jugar y tratar de no tener dolor".





Cuando se la consultó si no toma lo de Juan Martín del Potro como una referencia (lo operaron cuatro veces de la muñeca, estuvo casi dos años sin jugar y volvió en un nivel altísimo) expresó: "Obviamente que uno siempre toma como referencia otros deportistas, pero sabiendo que son casos diferentes. Hoy la ciencia avanzó muchísimo, según mi médico la muñeca está perfecta, dolores voy a tener. Pero acá lo que prevalecen son las ganas, desde que salí del quirófano que pensé en la recuperación y hoy doy gracias que en una semana vuelvo a competir".





Ormaechea.jpg



A la hora de contar lo que vendrá dijo "La idea es es comenzar a jugar la primera semana en Bélgica y después estoy viendo si me voy a Holanda a jugar un Future o mismo a Alemania en donde por allí me quedo tres o cuatro semanas dado que hay varios Challengers seguidos. Mi idea es poder jugar Challengers que es un nivel un poco más alto que los Futures para volver a tener un roce más real. Hay torneos todas las semanas por lo cual no habrá problemas para que pueda competir".





























La sunchalense Paula Ormaechea viajó a Europa para jugar una serie de torneos con el objetivo de volver a la competencia luego de afrontar una operación en su muñeca izquierda. La tenista de 24 años brindó una conferencia de prensa en donde brindó detalles de lo que serán sus próximos pasos. La misma se llevó a cabo en las instalaciones de la Caja de Asistencia Social de Lotería de Santa Fe. Esto tiene que ver con que el aporte de Lotería de Santa Fe fue fundamental para que la santafesina pueda viajar a Europa y comenzar a competir.