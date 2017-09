La Selección de Santa Fe de la 3ª fecha de la Superliga Argentina

Cristian Guanca (6): No había jugado bien en el primer tiempo, pero en el segundo levantó mucho y además fue el jugador que estuvo más cerca del gol con un tiro libre que le sacó Andújar y con un disparo de media distancia que pasó al lado del caño izquierdo.

Delanteros:

El equipo suplente

Arquero

Defensores

Lucas Ceballos (5): Fue de menor a mayor, en esta ocasión no estuvo preciso para pasar al ataque como en el partido ante Arsenal. No obstante, su rendimiento viene mejorando en relación al último torneo.

Guillermo Ortiz (5): Bien en la marca, pero muy mal en la salida, en el primer tiempo perdió cuatro pelotas al intentar cambiar de frente. Debe mejorar en ese aspecto.

Mediocampistas

Diego Zabala (6): Su acción más positiva fue en el primer tanto al pelear un balón que terminó en los pies de Franco Soldano. No lució tanto en función ofensiva pero se sacrificó mucho en el ida y vuelta.

Pablo Ledesma (5): Se lo nota falto de fútbol y eso repercute en el circuito de juego, puso voluntad pero le faltó mayor precisión y por eso lo terminaron suplantando.

Mauro Pittón (6): Se consolidó como titular, en su puesto natural es decir como volante central, siempre bien parado se complementa muy bien con Acevedo.

Claudio Aquino (5): No termina de engranar y es evidente que no lo conforma la posición en la que juega y por eso no puede explotar su potencial. Aún así Madelón sigue confiando en sus condiciones.





Delanteros

Tomás Chancalay (5): En los primeros minutos era el que más insinuaba en base a su velocidad y atrevimiento para encarar, pero luego fue perdiendo preponderancia y equivocando las decisiones.

Nicolás Leguizamón (5): El despliegue de siempre para buscar todas, hace un gran esfuerzo físico pero no le queda ninguna clara. Con un puntinazo desde afuera del área obligó a Andújar a una muy buena atajada y en el final hizo una buena maniobra para asistir a Heredia.