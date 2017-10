La selección santafesina de la 7ª fecha de la Superliga

Diego Vera (7): Además del gol estuvo activo en ataque generó buenas jugadas y demostró mucha actitud para pelear y aguantar el balón. Recuperó el nivel de los primeros partidos con la camiseta rojinegra y volvió a convertir después de 12 partidos.

El equipo suplente

No tuvo trabajo, solo te toco descolgar un par de centros ya que el Tomba no llegó nunca con peligro. Venía de una lesión pero no fue exigido.