La sexy Conejita peruana que conoció a Ronaldinho

En estos días, la conejita peruana Ania Gadea reveló que conoció a Ronaldinho en una cena y que el ex futbolista es una persona humilde.









Si bien no quiso dar detalles de su salida con Ronaldinho, la deslumbrante modelo radicada en México no escatimó en elogios para él. "Es una persona bárbara, lindo y muy tranquilo. Lo que se dice de él no es cierto", afirmó sobre su fama de mujeriego.