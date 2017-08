La sinceridad de Germán Chiaraviglio: "Tomé malas decisiones"

"Creo que estaba bien, pero tomé malas decisiones. Es así de simple. El salto de 5,45 fue fácil, limpio y fue ahí donde me entusiasmé. Después en 60 me equivoqué. Acá hay cosas muy finas que tiene que ver con que garrocha usar, dónde poner los parantes y el punto de partida, como para citar ejemplos. Insisto, te equivocás en muy poquito y te quedás afuera". Con una fuerte autocrítica, el santafesino Germán Chiaraviglio analizó en diálogo con TyC Sports su actuación en salto garrocha en el Mundial de Londres, del que quedó eliminado en primera instancia.





El primer registro sorteado por el representante del club Velocidad y Resistencia fue de 5,30 metros, en su segundo salto, y luego 5,45 en el primero, pero la siguiente marca fue el límite, en 5,60 metros: "Me costó tener profundidad. No creo que sea un problema saltar 60, pero para eso hay que acomodar detalles que te hacen entrar o no. En este nivel es así".





"Sé que puedo, porque estuve saltando muy bien y por eso quizás estoy un poco enojado, porque sino reconocería que más de eso no me daba. Siento bronca por eso, ya que me preparé muy bien y hoy (por este domingo) me faltaron cosas que me hubiesen permitido hacer un mejor salto. Con esto no quiero decir que podía llegar a la final, pero al menos sí sobrepasar los 5.60", agregó el nacido en la Ciudad de Garay.





Así y todo, no pudo ocultar su hidalguía por estar en una nueva cita ecuménica del atletismo: "Es un placer volver a representar a la Argentina en un Mundial. Hace cinco años estaba viéndolo desde afuera y por eso participar es un gran orgullo. Por otro lado, siempre queremos más y por eso estoy bastante caliente. Me quedó unos días más acá a apoyar a los otros chicos que están participando.