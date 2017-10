La Tablada se quedó con el Regional del Centro

El Torneo Regional del Centro registró a La Tablada de Córdoba como campeón de la copa Oro. La competencia organizada por las uniones de Rosario, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba tuvo como campeón a la presitigiosa entidad de barrio Urca, al vencer en la final a Jockey Club de Rosario por 36 a 13.





Fue el segundo título conseguido por los cordobeses en la presente temporada, ya que le ganó la final en el Torneo del Interior A, al superar a Gimnasia y Esgrima de Rosario, por un ajustado 25 a 23.





Las acciones del primer tiempo fueron muy parejas y muy intensas, fue palo y palo. Ambos son muy bueno equipos, a pesar de contar con varios jugadores que están afectados a sus seleccionados provinciales.





Recién pasando los tres minutos se produjo la apertura del marcador a partir de una buena acción del pack dueño de casa. En la siguiente acción, una infracción de Tablada, en su propio campo, le permitió a Jockey descontar con el pié de Albertengo.





Otro penal de un jugador cordobés, a metros del ingoal local, le permitió a Albertengo descontar e irse perdiendo ajustadamente por 7 a 6.La paridad se evidenció en las formaciones fijas, tanto en el line out como en el scrum, y ambos demostraron un gran trabajo de las defensas.





En el arranque del complemento, Jockey apostó al pick and go, y por eso no extrañó el ensayo conseguido por Manavella. El campeón del interuniones litoraleño pasó al frente en el marcador. Los dueños de casa no bajaron los brazos, con el pack de fowards, lastimó nuevamente, y llegó al try de la mano de Juan Cruz Chersich.





Fue un comienzo interesante, ya que en apenas seis minutos, ya habíamos visto dos ensayos, en relación al primero, en el que solamente hubo uno en cuarenta minutos. Luego, tras un interesante movimiento de los dueños de casa, Luciano Baistrocchi, logró quebrar tres tackles, y consiguió dejar el marcador 17 a 13.





Los rosarinos no lograron contener la buena labor del conjunto local, sobre todo de los fowards, y Tablada, de a poco, se fue alejando en el marcador. El triunfo no merece ningún tipo de discusión. El campeón litoraleño se quedó con las manos vacías, pero dejó todo en el campo de juego.









Síntesis

La Tablada: Juan Cruz Chersich, Javier Revol y Auca Nahuel Pucheta; Gastón Baronetto y Franco Cima; Luciano Baistrocchi, Tomás Altamira y Gonzálo Debialoslurski; Nicolás Spitale y Gastón Revol; Mateo Borgioli, Juan Altamira, Mateo Revol, Cristobal Murga y Agustín Galliano.Entrenador:

Jockey Club de Rosario: Franco Manavella, Mariano Pigatto y Pedro Cesanelli; Federico Von Panwitz y Guido Giacosa; Martín Ferrer, Pablo Del Castillo y Sebastián Binner; Gerónimo Fernández Fiant y Gonzalo Crespi; Paolo Mac, Alejo Fradua, Dan Isaack (capitán), Ramiro López y Juan Albertengo. Entrenador: Rodrigo Crexell.

Primer tiempo: 20´ amarilla Pablo Del Castillo, 31´ try Juan Cruz Chersich convertido por Gastón Revol, 35´ penal Juan Albertengo, 37´ amarilla Mateo Borgioli.

Segundo tiempo: 2´ try Franco Manavella convertido por Juan Albertengo, 5´ try Juan Cruz Chersich, 12´ try Luciano Baistrocchi, 16´ try Tomás Altamira convertido por Gastón Revol, 23´ drop de Gastón Revol, 33´try Tomás Álvarez Cima convertido por Gastón Revol,

Ingresaron en Tablada: Tomás Álvarez Cima, Facundo Alemano, Julián Isidoro, Javier Rolón, Juan Cruz Menénde, Ramiro Quiroga, Juliano Pizzi.

Ingresaron en Jockey: Patricio Baronio, Esteban Maradona, Joaquín Camargo, Patricio Premuayr, Alberto Di Bernardo, Agustín De la Rúa.

Cancha: La Tablada (Urca)

Referee: Esteban Filipanics (Córdoba).