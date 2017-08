Lanús intentará abrochar su clasificación ante The Strongest

Lanús recibirá esta tarde a The Strongest, de Bolivia, con el que igualó 1-1 en la altura de La Paz, con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido, válido por la vuelta de los octavos de final, se disputará desde las 19.15 en el estadio Ciudad de Lanús, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y la transmisión en directo de la señal Fox Sports.

El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final con San Lorenzo o Emelec, de Ecuador, cuyo partido de vuelta se jugará el próximo jueves en el Nuevo Gasómetro.

En el partido de ida disputado el pasado 6 de julio en La Paz, el "Granate" obtuvo un valioso empate por 1-1 a pesar de que se le escapó el triunfo en el tiempo de descuento con el tanto convertido por Diego Bejarano.

El golazo de Nicolás Pasquini -con un disparo de afuera del área- le permitió al equipo dirigido por Jorge Almirón tener la ventaja de poder clasificar directamente con el empate sin goles.

Sin embargo, con el mismo resultado de la ida, la clasificación se disputará en la definición con tiros desde el punto penal, mientras que los empates con dos o más goles beneficiarán al equipo boliviano.

En caso de acceder a los cuartos de final, Lanús igualará su mejor campaña en este certamen que sucedió en la edición 2014 cuando quedó entre los ocho mejores luego ser eliminado por Bolívar.

The Strongest también desafiará la historia ya que perdió las nueve veces que jugó en nuestro país y anotó apenas tres goles.

En cuanto a lo futbolístico, Almirón recupera para este partido a sus dos laterales titulares ya que tanto José Luis Gómez como Maximiliano Velázquez dejaron atrás sus lesiones y volverán al equipo.

El santiagueño Gómez se recuperó de una rotura de menisco externo de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 11 de junio durante una gira con el seleccionado argentino y reemplazará al juvenil Gabriel Carrasco.

El capitán Velázquez, en tanto, también superó una lesión en la rodilla izquierda y reemplazará a Pasquini, autor del gol de la ida.

El equipo del sur bonaerense no podrá utilizar el único refuerzo que sumó en este receso ya que el defensor Ignacio Canuto ya disputó el certamen con Atlético Tucumán.

Del otro lado, el conjunto dirigido por el venezolano César Farías llega sin bajas y con ritmo de competencia dado que disputó dos fechas del torneo boliviano luego del partido de ida.

En la primera jornada perdió con San José (2-1) de local y el pasado jueves, antes de viajar a Buenos Aires, goleó a Sport Boys (5-1) también en casa.

El mediocampista Alejandro Chumacero, figura del equipo "atigrado" y del seleccionado boliviano, disputará su último partido en el club ya que seguirá su carrera en Independiente.



-- Probables formaciones --

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Fernando Martelli, Luis Maldonado y Marvin Bejarano; Raúl Castro; Diego Wayar, Alejandro Chumacero y Walter Veizaga; Pablo Escobar y Matías Alonso. DT: César Farías.

Hora de comienzo: 19.15

Cancha: Lanús

Arbitro: Andrés Cunha (Uruguay)

TV: Fox Sports 2.