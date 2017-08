Las declaraciones de Alario que ilusionan a todo Colón

Circuló el rumor de que dicha institución ofrecería 16 millones de euros por el delantero, algo que no sería aceptado por el club de Núñez, ya que pretende 24 millones de euros, que es la cláusula de rescisión. Alario habló con los medios después del entrenamiento y admitió que "la oferta es real. El Bayer Leverkusen es un club importante. Me interesa y ahora comenzará una negociación".

El delantero contó que pidió hablar con el técnico Marcelo Gallardo "porque quería que se enterara por mí y no por otro lado. Me felicitó por el gesto de contarle que existe una oferta, por la cual yo estoy interesado". La dirigencia de River quería mantenerlo en el plantel para este semestre, cuyo objetivo es la Copa Libertadores. Y más aún después de haber vendido a su otro goleador, Sebastián Driussi a Zenit de San Petersburgo, que pagó 15 millones de euros por su cláusula de rescisión.

"Lo hablé con mi representante, es una propuesta que me interesa, te digo la verdad. Pero hay que esperar", avisó el Pipa, de 24 años. La cláusula por Alario, ex- Colón , club que posee el 40% de su pase, es de 24 millones de euros, pero según el jugador la cifra se negociará entre River y Bayer Leverkusen. "Lo que llegó no alcanza a lo que es la cláusula, pero esto es una negociación y falta para que cierre el libro de pases. Ahora hay que esperar, nada más", concluyó el delantero nacido en Tostado, provincia de Santa Fe.