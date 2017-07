Las Leonas se metieron en los cuartos de final

En Sudáfrica, en el cierre de la fase de grupos, Las Leonas le ganaron a India por 3 a 1. El próximo martes a la mañana volverán a jugar, enfrentando a Irlanda por los cuartos de final.

En el mediodía de este domingo, Las Leonas enfrentaron a India en el cierre de la fase de grupos de la Liga Mundial de Johannesburgo. En un encuentro contundente, Argentina mostró superioridad ante su rival.

Con goles de Rocío Sánchez, María José Granatto y Noel Barrionuevo, la selección femenina de hockey dio un paso más en la etapa semifinal de la Liga Mundial de Hockey, que tiene a Sudáfrica como sede.

Con el objetivo claro de clasificar al Copa del Mundo 2018, las dirigidas por Agustín Corradini, jugarán el martes a las 8:30, hora argentina, contra Irlanda, por los cuarto de final. El partido será televisado por ESPN.





16717 F2 Leonas India.jpg



Vale aclarar que, la selección argentina de hockey femenino, busca en Johannesburgo, Sudáfrica, asegurarse un lugar en en Mundial de Hockey que se jugará en India el año que viene.

Apenas iniciado el encuentro, el conjunto argentino se puso en ventaja en el tanteador con un tiro cruzado de Rocío Sánchez Moccia que llegó luego de la primera jugada de ataque, comandada por Florencia Habif y Delfina Merino. Sobre el cierre del primer cuarto, María José Granatto se encargó de estirar la diferencia tras robar una bocha en la puerta del área y definir al primer palo de la arquera Savita.

El tercer gol arribó después de una infracción que derivó en un penal y una vez más, Noel Barrionuevo fue la encargada de efectivizarlo. Cabe recordar que la defensora argentina lleva tres conversiones en el torneo, todas por la misma vía.

Aunque no consiguió registrar más goles en el complemento, Argentina fue superior a su rival, consiguiendo diez córners cortos. Sin embargo, las Leonas no estuvieron finas en la definición y no pudieron capitalizar ninguno de ellos. India, por su parte, tuvo en sus manos una sola jugada fija a favor que fue bien resuelta por Florencia Mutio.





16717 F3 Leonas India.jpg



Argentina formó con: Florencia Mutio; Agustina Habif, Julia Gomes Fantasia, Noel Barrionuevo; Magdalena Fernández Ladra, Lucina Von der Heyde, Florencia Habif, Rocío Sánchez Moccia; Martina Cavallero, María José Granatto y Delfina Merino. Ingresaron: Paula Ortíz, Julieta Jankunas, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Agustina Gorzelany y Pilar Campoy.