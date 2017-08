Las Panteritas superaron a Brasil y se clasificaron a cuartos de final del Mundial Sub 18

voley 2.jpg

Argentina arrancó con todo el primer set. Mucha concentración y buenos bloqueos las pusieron arriba en el marcador 6 a 2. La parada no era sencilla, Brasil se recompuso y pasó al frente por 11 a 6. Pese a la paridad Brasil cometió menos errores y ganó por 25 a 22.En el segundo set, Las Panteritas comenzaron mejor, pero Brasil nunca le dio respiro. El tablero fue siempre muy parejo, había una mínima ventaja para las locales, pero no para confiarse. Las brasileñas nunca dieron por perdida ninguna pelota, por más complicada que fuese. Argentina estaba abajo 23 a 20, pero le tocó el saque a la Santafesina Victoria Meyer y eso fue clave para poner las cosas 1 a 1 con un ajustado 25-23.En el tercero Argentina fue superior, a pesar de lo parejo, lo tuvo controlado a un Brasil que pareció estar errático, cosa que le permitió a las dueñas de casa ponerse 15-10. Las conducidas por el sancarlino Vachino lograron resolverlo bien y se quedaron con el parcial 25-17.Con efectividad en el bloqueo y las imperfecciones de las brasileñas, Argentina saco ventajas y puso el marcador 9 a 3. Brasil tuvo que pedir descanso porque no le encontraba la vuelta ya que estaba abajo en el marcador 14-6. Argentina era superior y el triunfo era inevitable. El score final fue 25 a 18, y desató el tradicional, "Brasil...decirme que se siente".