Las sacó de quicio, lo invitaron a jugar e hizo un papelón en Wimbledon

Un hecho inédito ocurrió en el encuentro exhibición que disputaron las tenistas veteranas Kim Clijsters, Conchita Martinez, Andrea Jaeger y Rennae Stubbs. Durante el partido, un espectador comenzó a dar consejos de cómo debía jugarse el encuentro y las mujeres perdieron la paciencia.

El equipo conformado por la belga y la española lo invitó a disputar parte del enfrentamiento para que pueda demostrar como debía defenderse un saque, sin embargo el fanático no hizo más que pasar el ridículo. El aficionado no hacía más que proferir diversos consejos sobre el juego desde la tribuna, fue por eso que la aragonesa le ofreció su raqueta para que demostrase cómo debía hacerse.

El hombre calvo y de figura descuidada aceptó la invitación. Vestía camiseta verde y pantalón azul, un atuendo que va en contra del código de vestimenta del All England Tennis Club, el cual determina que los tenistas deben lucir estrictamente de blanco.

"Está en contra de las normas", aseguró la ex tenista de élite Clijsters. Finalmente le ofrecieron una falda y una camiseta que entallaban aun más su figura. Tras unos instantes de risas se reanudó el partido.

El espectador ocupó el lugar de Conchita Martinez e intentó recibir el saque de una de sus rivales. De los puntos que disputó, sólo pudo devolver un disparo con dificultad, al darse cuenta que no podía competir con las ex tenistas profesionales, dejó que continúe el partido principal. Y no dio más consejos.