Las terribles secuelas en el rostro de un arquero por una patada

If I can continue I will not stop" (Si puedo seguir no voy a parar), escribió en su Instagram Ederson, junto a una foto en la que se en el entrenamiento con un casco del estilo que patentó el arquero checo Petr Cech en el Chelsea y luego en Arsenal.





Embed







En tanto, a Mané lo sancionaron con tres fechas de suspensión y el senegalés se disculpó también por esa red social. "Espero y deseo a Ederson una rápida recuperación. Siento mucho que se haya lastimado durante nuestra colisión accidental en el campo y lo siento por él, que no pudo completar el partido por ello", escribió.

El brasileño salió a la medialuna a anticipar con la cabeza y lo consiguió, pero se encontró con la suela del botín derecho de Sadio Mané que se estrelló directamente contra su rostro. Inmediatamente cayó noqueado sobre el césped del Etihad Stadium y ya no se levantó.