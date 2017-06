Las toneladas de dinero que habrá en la pelea entre Mayweather y McGregor

El estadounidenses Floyd Mayweather y el irlandés Conor McGregor hicieron oficial su pelea exhibición, la que tendrá lugar el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Sea cual sea el resultado, ambos luchadores se asegurarán una exorbitante suma de dinero.

El boxeador volverá de su retiro solo para luchar contra la máxima estrella de la UFC, quien cobrará una cifra dos veces menor a la que espera conseguir el invicto campeón del mundo. "A lo largo de mí carrera hice 800 millones de dólares y es posible que pueda hacer otros 300 millones más", aseguró el púgil de 40 años con una sonrisa, haciendo referencia a lo que pretende ganar por la pelea con Conor McGregor.









2017-06-15_144740.jpg









Horas después del anuncio del combate, Money se presentó en el estreno de la película All Eyez on Me y reconoció que espera ganar entre 200 y 300 millones de dólares. "Creo que soy uno de los atletas mejor pagados de la historia", declaró en IFL TV, comparándose con Tiger Woods, Michael Jordan y LeBron James.