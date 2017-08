Le falta en ataque

Si bien el presidente rojinegro José Vignatti dialogó con los dirigentes de Independiente y también con el representante del jugador, lo cierto que en las últimas horas y luego de marcar un gol en la victoria del Rojo ante Iquique por la Sudamericana, el ex-Atlético de Rafaela manifestó su deseo de permanecer en la entidad de Avellaneda.





Por lo cual no es sencillo traer a Albertengo, más allá de que los directivos sabaleros no lo descartan. Saben que habrá que esperar casi hasta el inicio del torneo para saber si es factible. Por su parte la posibilidad de contratar a Brian Fernández está desechada, si uno se circunscribe a las declaraciones de Domínguez quien manifestó que están buscando otros jugadores.





Vignatti estaba dispuesto a negociar el arribo de Fernández, teniendo en cuenta que Racing lo cedería a préstamo por un año sin cargo. Pero por el momento se encontró con la negativa del entrenador y eso hizo que las gestiones por el punta de Racing no avanzaran.





Recordemos que Colón tiene el cupo completo de cuatro jugadores extranjeros, aunque por estas horas se confirmará que el mismo se elevará a cinco o seis y eso automáticamente le abre la posibilidad a los directivos de sumar algún delantero extranjero.





Fue ofrecido el volante ofensivo Jacob Murillo que también puede desempeñarse extremo tanto por izquierda como por derecha. Juega en el Delfín de Ecuador y en los últimos días debutó con la selección de su país marcando un gol ante Trinidad y Tobago.





Diego Vera, Nicolás Leguizamón, Tomás Sandoval e Ismael Blanco son los cuatro delanteros con los que cuenta Domínguez, todos ellos de características similares. También están Tomás Chancalay y Juan Franciso Bauza que juegan por afuera más allá de poder actuar como delanteros. Pero uno de ellos aún no debutó (Chancalay) y el otro jugó pocos partidos (Bauza).





Así las cosas, el DT es consciente que para dar el salto de calidad le falta traer dos delanteros. En los últimos dos amistosos ante Platense y Vélez, tanto el equipo titular como el alternativo no marcaron. Y a eso habría que sumarle la derrota por la Copa Santa Fe ante 9 de Julio de Rafaela.





Por ello, los dirigentes deberán moverse para darle el gusto a Domínguez que desde un primer momento le pidió a Vignatti conformar un plantel competitivo para ser protagonista. Por el momento las prioridades se van concretando pero falta la frutilla del postre, que en este caso serían dos.









En el único bloque que aún no se reforzó el plantel es precisamente en el de ataque. Si bien es cierto que sumó a Diego Cachete Morales, lo cierto es que no trajo hasta el momento delanteros. Y precisamente Eduardo Domínguez pretende que lleguen dos. En ese sentido la prioridad es Lucas Albertengo, pero su salida de Independiente no es fácil.