Lechuga encendió la polémica

Uno de los primeros que disparó munición gruesa fue Ricardo Caruso Lombardi desmereciendo el triunfo por el rival que estaba enfrente. Y ahora el que prendió la mecha fue el técnico de Huracán Gustavo Alfaro quien dejó varias frases para la polémica, aún cuando muchas de ellas tienen cierta lógica.





"Si el otro día (Lionel) Messi no hubiese estado en todo su esplendor, no sé de qué manera nos íbamos a disfrazar para justificar esta eliminación. Por lo que Argentina hizo en estas Eliminatorias, no sé si merecía ir al Mundial", arrancó sin anestesia.









Pero además pidió que tanto dirigentes como futbolistas "asuman sus responsabilidades en primera persona", basado en "los desatinos tremendos desde el punto de vista organizativo".





El DT del Globo no se olvidó de todo lo que se vivió en los últimos tiempos "El proceso del Tata Martino y cómo terminó, su imposibilidad de trabajar, los problemas de la logística, la cantidad de sueldos adeudados, la manera en que lo despidieron a (Edgardo) Bauza", manifestó.





Para luego agregar "Lo más sencillo es echarle la culpa a Bauza como lo hicieron. Él es un entrenador con mucha jerarquía y capacidad. Muchas cosas no le fueron sencillas porque no tuvo el apoyo que tendría que haber tenido".









En cuanto al nuevo proceso que se inició en AFA dijo "Coincido con (Claudio) Tapia en cuanto a que estas Eliminatorias tienen que ser un antes y un después, pero no coincido en los fundamentos. Es un tiempo en que los dirigentes tienen que demostrar que están a la altura de las circunstancias".





Por último no se olvidó de los jugadores y les apuntó directamente "Durante muchos procesos, los planteles eran los mismos y el que se iba era el entrenador. Nunca vi a los jugadores asumir sus responsabilidades en primera persona", cerró.













La mayoría de los protagonistas del fútbol destacaron la clasificación de Argentina al Mundial y sobre todo la actuación de Lionel Messi. En consecuencia, a la Pulga lo llenaron de elogios pero por abajo comenzaron a arreciar algunas críticas teniendo en cuenta que recién en la última fecha aseguró su pasaje a Rusia.