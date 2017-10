Leicester superó a Everton y crece en la Premier League

Leicester derrotó este domingo como local a Everton 2 a 0, por la 10ª fecha de la Premier League , en uno de los partidos más atrayentes. El delantero Jamie Vardy (PT 18') y el volante Demarai Gray (PT 29') marcaron para el dueño de casa, que logró la segunda victoria consecutiva y alcanzó los 12 puntos en el campeonato.





Everton, en tanto, continúa en la zona de descenso, en la 18ª posición, con ocho unidades, y no gana desde la sexta jornada. Por su parte, Brighton And Hove empató 1-1 como local ante Southampton, que dirige el técnico argentino Mauricio Pellegrino (ex Estudiantes de La Plata e Independiente).





Resultados: Manchester United 1-Tottenham 0; Arsenal 2-Swansea City 1; Cyrstal Palace 2-West Ham 2; Liverpool 3-Huddersfield 0; Watford 0-Stoke City 1; West Bromwich 2-Manchester City 3; Bournemouth 0-Chelsea 1. Este lunes: Burnley-Newcastle.





Posiciones

Manchester City 28 puntos; Manchester United 23; Tottenham 20; Chelsea y Arsenal 19; Liverpool 16; Watford 15; Newcastle 14; Southampton y Burnley 13; Leicester, Brighton And Hove y Huddersfield 12; Stoke City 11; West Bromwich 10; West Ham 9; Swansea y Everton 8; Bournemouth 7; Crystal Palace 4.