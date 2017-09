Libertad continúa con la preparación

Tras la gira de preparación que realizó la semana pasada en la Capital Federal, Libertad Burgi Vóley, continúa con su preparación con vistas a su participación en la próxima Liga Argentina de Vóleibol temporada 2017/2018.





El conjunto dirigido por Fabián Muraco, que viene de ser subcampeón con River en la edición pasada, jugará este fin de semana dos partidos amistoso, con el objetivo de seguir sumando rodaje. El conjunto de San Jerónimo Norte recibirá en la Calderita a Puerto San Martín . Serán dos amistosos previos a la copa Aclav y a la Liga Argentina A1.





Ambos choques se producirán en el gimnasio de la entidad ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial, el primero el sábado 30, a las 19, mientras que el domingo 1 de octubre, se pondrá en marcha a las 11, con entrada libre y gratuita.Este viernes, a las 21, en la sede de la institución, se realizará la cena de presentación del plantel de Libertad Burgi Vóley que afrontará la competencia nacional A1.





En la Liga Aclav, Libertad debutará el miércoles 18 de octubre, en el Aldo Cantoni, a las 21, frente a UPCN San Juan Vóley Club y luego, el jueves 19, a las 19, lo hará ante Obras de San Juan. En la Liga A1, el primer weekend será el 2 y 4 de noviembre, en el cual Libertad recibirá en su reducto a Obras de San Juan, y a UPCN San Juan Vóley Club.





Una de las incorporaciones para esta temporada es el punta Tomás López, quien se refirió a la gira realizada en Buenos Aires. "Estoy contento, porque se obtuvieron resultados positivos en varios aspectos, no esperábamos en tan poco tiempo llegar por momentos a tener un buen juego. Llegamos hacer cosas que el entrenador quiere y que el grupo está buscando para afrontar esta liga".





En Capital Federal, el conjunto santafesino derrotó a River , Untref y a Lomas, mientras cayó en el otro duelo ante Lomas y ante Ciudad de Buenos Aires. "Ganarle a un equipo como Lomas te da confianza, seguridad, te pone contento porque nosotros sabemos el esfuerzo que estamos haciendo para jugar de cierta manera. Obviamente no hay que relajarse, hay que seguir trabajando y mejorar los errores que tuvimos", destacó el punta formado en Sonder.





El rosarino de 23 años además contó sobre su vuelta al equipo rojinegro: "El proyecto de Libertad Burgi siempre me entusiasmó y me gustó. La verdad me parece un proyecto muy interesante y espero poder formar parte de él por varios años más." Y agregó: "El estar nuevamente en el club y en este grupo que en el cual el año pasado me adapté muy bien me pone feliz, si bien sumamos chicos nuevos al equipo, la base del año pasado se mantuvo, así que contento por ese lado"