Lisandro Masia regresa en el Callejero

El 2 y 3 de septiembre se desarrollará la 8° fecha de la Fiat Abarth Competizione en el Circuito Callejero Santa Fe Ciudad. La categoría telonera del Súper TC2000, tendrá entre sus pilotos al santafesino Lisandro Masia, quien venció en la edición del año pasado.

En una reunión con los medios de comunicación desarrollada en un resto pub de la recoleta santafesina, ubicado en avenida Rivadavia y Boulevar Pelegrini, el piloto de nuestra capital confirmó que vuelve a las pistas. Será en la competencia que tendrá como protagonistas a la calles de Santa Fe.

El volante de nuestra capital estuvo acompañado por su familia, amigos, y por la joven promesa del automovilismo santafesino, Ian Reutemann, piloto oriundo de Humboldt, que estuvo realizando recientemente pruebas en Brasil.

"Esta convocatoria que hicimos es para comunicarles que vamos a poder estar presentes en la carrera del Callejero el 2 y 3 de septiembre en mi ciudad. Por lo tanto, quiero agradecer a los sponsors que siguen confiando en mí, a los que se suman, y bueno, trataré de dar lo mejor, como ya lo he demostrado el año pasado", expresó el volante de nuestra capital.

Agregó que "Físicamente estoy muy bien, nunca me dejé de entrenar porque siempre estaba la posibilidad de volver a subirme a un auto de competición, y hoy les puedo decir que gracias a Dios estamos confirmados. Con lo cual en diez vamos a estar nuevamente en un auto de competición, tratando de hacer las cosas lo mejor posible".

"Quiero agradecer a todos los que me ayudan a poder volver en mi casa a correr, como el caso de la Lotería de Santa Fe, y a los amigos de Prono Ingeniería, Mutual Cuidar, Shell Río Coronda, entre otros. No me quiero olvidar del apoyo que me brinda me señora Vanesa, a mis hijos y a la gente de Huaw" destacó Masia, que buscará ser protagonista en el callejero local.





10817 F2 Masia.JPG







Cuestiones importantes

Ante la consulta de las razones por las que estuvo alejado de las pistas, destacó que "Fue un año complicado desde lo presupuestario para el automovilismo, es por eso la razón principal por la cual estuve alejado de las pistas. A causa de las cuestiones presupuestarias no pude participar de ninguna fecha de la Fiat Abarth Competizione, pero nunca bajé los brazos. Siempre confié en que podíamos volver, pensé que lo iba a poder hacer antes, por ejemplo, estuve muy cerca de poder hacerlo en Rafaela".

Sostuvo que "Lamentablemente no pudimos llegar pero hice todo el esfuerzo para poder llegar ahora y no quedarme afuera en el Callejero que es una fecha muy especial, por lo que signfica para mí, porque es mi ciudad, ante mi gente, y teniendo en cuenta que el año pasado me fue muy bien"

En cuanto a como sigue su año deportivo, Masia declaró que "Ahora tengo todo enfocado en el Callejero, quiero controlar mi ansiedad, hace 10 meses que estoy abajo del auto, pero hay una invitación de un amigo de la categoría como es Hugo Ballester. La idea es compartir el nuevo Fiat Tipo pero tenemos que resolver la cuestión económica ya que debo colaborar con la dupla, pero será un tema a seguir avanzando luego del Callejero".





10817 F3 Masia.JPG







El último ganador

Este piloto santafesino que comenzó a correr en 2004 en el TC4000 TZ con una Dodge expresó que a pesar de no haber corrido este año mantuvo el vínculo con la categoría."No perdí en ningún momento el vínculo con mis compañeros de la Abarth Competizione, participé con un Megáne en las categorías TZ, que fue la única oportunidad que me subí este año a un auto de carrera. A los chicos los he ido a visitar a las carreras de Rosario y Rafaela, y siempre tuve la oportunidad de volver".

Comentó que "Tuve más de un intento, incluso en Rafaela, el equipo llevó hasta mi auto, pero el viernes previo tuve que comunicar que por razones presupuestarias no pude llegar a cumplir las pautas y no pude competir. Con la categoría está todo bien, porque hacen lo imposible para que yo pueda estar arriba de un auto, y eso no puedo dejar de señalarlo".

En cuanto a lo que viene en las calles de la capital provincial, Masia explicó que "El Callejero para mí es una carrera muy especial, gané el año pasado, creo que tengo un poco menos de presión que en años anteriores, ya se lo que es el gustito de ganar y en mi ciudad. Igualmente, este deporte es muy competitivo, muy individual, y cuando nos ponemos el casco, solamente buscamos ser los mejores. Allí es donde trabaja mucho la cabeza, en el sentido que hay que manejar la ansiedad, ya que físicamente me siento muy bien".

Consultado sobre como ve los cambios que se van a realizar en el circuito, sobre todo la nueva horquilla en Alem a la altura de la cervecería Santa Fe, destacó que "El nuevo dibujo del circuito creo que se toman para mejorar el espectáculo, para que sea una opción más de sobrepaso, es muy parecida a la curva de 27 de Febrero y Lisandro de la Torre. En nuestro caso voy a probar de poder hacerlo en un cambio más alto, creo que la aceleración va a ser más rápido, porque es mayor el ancho de pista que vamos a tener para salir de la curva. Pero eso lo vamos a poder definir el sábado previo porque va a ser el primer contacto en pista"

Agregó que "Si es para poder brindar un mayor espectáculo, y que la gente se vaya más contenta, bienvenido sea. Yo quiero Callejero para Santa Fe por siempre, esté o no arriba de un auto, porque es un orgullo para mí, y sobre todo que la gente de nuestra ciudad lo sienta como propio. Van a pasar 12 años creo de competencias en el circuito, y en mi caso será el octavo, así que veo muy positivo lo que siempre se busca reformular para mejorar".