Llop: "Confío en que arrancaremos la Superliga"

Juan Manuel Llop tiene una palabra de cabecera: optimismo. Transita la vida transmitiendo alegría y confianza en que todo se resolverá para bien de Newell's. Siempre se lo ve sonriente y se nota que encontró su lugar en el mundo, que es en el club donde inició su carrera como futbolista. Hoy está como entrenador en su segunda etapa, en la primera "me equivoqué de aceptar dirigir", reconoce. Al Chocho le tocó rearmar el equipo y ahora espera que los jugadores que llegaron sean habilitados para poder ser de la partida en la competencia dentro de una docena de días. "Confío en que vamos a arrancar la Superliga. Siempre menciono la palabra optimismo, pero noto que hay mucho trabajo de la dirigencia para resolver la situación", sostuvo el entrenador en la charla que mantuvo con Ovación.

El Chocho visitó ayer la redacción del diario y charló sobre el presente y lo que se vendrá. Habló de Brian Sarmiento, del equipo, lo que promete para la temporada que se viene y, además, opinó de por qué Newell's está en boca de Agremiados, más allá de que es moroso y debe saldar las deudas con los futbolistas. "Hay una frase que utiliza Mirtha Legrand, que dice: «como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan». La escuché hace años y tiene una razón tremenda. Vos querés vender un jugador que vale 10 y te quieren pagar 2. Soy optimista en que todo se resolverá", resaltó.

¿Cómo estás a doce días del arranque de la Superliga?

Bien. La verdad es que estoy tranquilo. Ahora esperando el amistoso del viernes con Talleres, que será una buena medida porque es un gran rival, un equipo con mucho tiempo de trabajo con su entrenador. Nos servirá para ver en qué sitio nos encontramos. Y después, claro que deseo que tengamos un buen debut en el torneo ante Unión.

¿Están completos?

Estamos bien. Tal vez nos postergó un poco la lesión que sufrió Nery Leyes como para incorporarlo a lo que pretendemos de él para nuestro juego. Lo mismo que la de Brian Sarmiento. Pero muy conformes como estamos.

Se fueron figuras importantes como Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Formica, que además aportaban un caudal de goles muy valioso.

Y lo debemos resolver. Esta es una estructura nueva, prácticamente un equipo nuevo y con inserción de juveniles. Lo tenemos que resolver como equipo para reemplazar la jerarquía y la cantidad de goles que se nos fueron. Necesitaremos repartir los goles entre varios y que Mauro (Guevgeozian) convierta muchos.

Para eso hacen falta tiempo y paciencia, algo que prácticamente no existe en el fútbol de hoy.

En este período lo que tenemos que lograr es que desde el primer partido la gente confíe en nuestra propuesta. Si esto pasa el camino va a ser bueno.

Pero siempre se depende del resultado, si arrancás bien, con triunfos, perfecto. Pero ante el primer traspié se escucharán las quejas de que faltan Maxi, Nacho y Formica.

No hay que convivir con eso. Ya no están. Hay que entender que eso ya es historia y no nos podemos quedar lamentando ni hacer comparaciones. Elegimos un camino, hay que respetarlo y estar convencidos de recorrerlo.





Chocho Llop

No es sencillo en este Newell's, un club muy politizado en el que apareces muchos cuestionamientos y críticas.

En un club grande como Newell's suceden estas cosas. Y desde nuestro lugar tenemos que aislarnos de eso. Enfocarnos solamente en lo deportivo. Nada más. Y cuando digo nosotros es cuerpo técnico y jugadores, dedicarnos a ser un equipo competitivo y nada más.

Sabías dónde te metías cuando aceptaste venir.

Sí, como pasé en varios equipos, con una situación compleja, con diferentes situaciones, matices, pero un lindo y muy buen desafío.

¿Qué prometés?

Mucho trabajo, que es lo que estamos haciendo con los jugadores. Me gustaría estar lo más cerca posible de los primeros lugares y que la gente se identifique con nuestra propuesta. Que dentro del campo de juego el equipo transmita con convencimiento y el hincha vea el equipo que pretende ver.

La gente se ilusionó enseguida con tu llegada, lo que hiciste en Rafaela con otro esquema táctico gustó.

La cuestión es sumar puntos y ser protagonistas. Hay distintos caminos para ganar partidos y el nuestro es jugar igual en todos los estadios. Más allá de los nombres que conformen el equipo tener en claro cuál es el camino que vamos a intentar seguir.

¿Cómo manejás el tema Brian Sarmiento?

El comenzó a tomar notoriedad en Banfield desde otro aspecto, con el marketing que montó. Fue a programas importantes donde todo el mundo lo ve. Le dije que lo disfrute, pero después la respuesta hacia mi persona y el hincha la tiene que dar en los entrenamientos y en los partidos.

¿Afecta en algo lo que pasa en su vida íntima?

Yo analizo lo futbolístico, que es mi sitio. Nosotros como cuerpo técnico y grupo tenemos que ayudarlo en algunas cosas, en pensar y que no se equivoque. Cuando su exposición es muy alta. Es un pibe muy humilde, cómico y pensamientos sanos. seguramente le irá muy bien en Newell's. Es una expresión de deseo y confío en sus condiciones futbolísticas.

Lo que se nota es que transmitió un clima de alegría.

La alegría es importante. Porque a un entrenamiento hay que ir con ganas, disfrutar el momento, el estar en una entidad grande como Newell's. Yo a esta profesión la disfruto desde siempre, más allá de los sinsabores. No todo el mundo hace lo que quiere. Y nosotros hacemos lo que nos gusta. Por eso digo que la alegría debe estar y cuando uno lo transmite te manifestás diferente.

¿En el cabeza a cabeza entre Leal y Guevgeozian, el armenio está por encima?

Está mejor, adaptado al grupo y desde lo físico. Son de diferentes características y pueden jugar juntos. A Luis aún le falta un poco.

Marchi dijo días atrás que Newell's le debe a todo el mundo. ¿Por qué vos o algunos jugadores aceptan venir a pesar de la situación?

Porque Newell's es grande y a la larga el futbolista siempre va a cobrar. Todos saben de la importancia del club y nosotros les transmitimos confianza para que vengan. Hay buenas intenciones para resolver todo. El club estaba desfasado, sin presupuesto y hoy debe alinearlo de otra forma para que no se repita lo que pasó. Desde el poco tiempo que hace que estoy veo una reestructuración deportiva y económica para que Marchi no se manifieste de esta manera. Conozco muchos equipos que están en la misma condición. Me parece correcto que la Superliga ponga pautas y que se quitarán puntos como se hace en otros lugares. De esa manera, si eso pasa en el tiempo cada entidad se ajustará a la economía que tiene y gastará lo justo.

¿Creés que esas pautas se cumplirán?

Argentina es el país que tenemos, pero ojalá que suceda. Hay un reordenamiento económico y todo será más tranquilo.

Entrevista a Llop





El equipo de Talleres está listo



Newell's se mostrará por primera vez ante su público y será mañana, a las 20, cuando reciba a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa. Para este compromiso el Chocho tiene definido el equipo y hasta descartó a Brian Sarmiento, quien si bien pidió estar el cuerpo técnico decidió cuidarlo para que se recupere plenamente y pueda llegar al debut con Unión. Una de las novedades ante la T será la vuelta de Héctor Fértoli en lugar de Joaquín Torres.

El once que pondrá en cancha será con Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Joel Amoroso, Jalil Elías, Juan Ignacio Sills y Héctor Fértoli; Víctor Figueroa y Mauro Guevgeozian. Esta es la base de la formación que tiene en mente el DT para el inicio de la Superliga.

Previamente, a las 18, jugarán en el Coloso los suplentes.

Hoy, de 13 a 20, habrá venta de entradas para el amistoso. La general socio con cuota de agosto paga abonará 100 pesos (platea este 200) y el no socio 200 (platea 300).