"Lo de los siete casos de doping de River fue morbo"

Algunas versiones periodísticas deslizaron inicialmente que eran siete los jugadores de River que podrían haber ingerido diuréticos en un suplemento dietario. En declaraciones a Radio Mitre, el titular de la Conmebol señaló que "lo de los siete casos de doping en River fue morbo, nunca fueron más de dos", y agregó que "me llamó la atención todos los casos de doping que se dieron de jugadores argentinos, no solo los de River".





El también dirigente del fútbol paraguayo, consideró que "debería haber sanción para los cuerpos médicos, en Conmebol vamos a tratar un nuevo código disciplinario" y "me llama la atención que los doping son solo a nivel internacional y no en el fútbol local; hay positivos de martes a jueves y no de viernes a lunes".





El titular de Conmebol señaló también que "los jugadores son victimas" y que "a esta altura tomar diuréticos es imperdonable". Con relación a la demora para darse a conocer las sanciones, Domínguez aclaró que "tardan los resultados de los controles, porque las muestras se analizan en Alemania" y que "ya le hice saber a la AFA que me preocupan los controles de doping que realizan".





En cuanto a los casos de corrupción que involucraron a dirigentes de la FIFA, Domínguez diferenció que la Conmebol no es corrupta, fue víctima de los corruptos" y aclaró que "a partir de mi administración los méritos se deben hacer solo en el campo de juego.Hay muchos empresarios que todavía están merodeando tratando de sacar ventaja que tienen aliados en la persona y la dirigencia".





Para luego puntualizar que "A don Julio (Grondona) nunca lo conocí en la intimidad, solo como dirigente. Tenemos diferencia de estilos". Al referirse a la clasificación del seleccionado de Jorge Sampaoli al Mundial de Rusia 2018, Domínguez señaló que "la Selección Argentina siempre es importante en un Mundial" y apuntó que "a partir del 2026 Sudamérica tendrá seis cupos y medio para ir al mundial".

