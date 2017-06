Locura en Brasil: un árbitro sacó una pistola tras pelearse con un jugador

"No hubo ninguna exageración, porque la exageración sucede cuando hay un exceso. Si usted tiene en cuenta la supremacía del interés público sobre lo privado, y los derechos policiales , no hay exceso. Traté de detener a un ciudadano infractor, es lo que me pide la ley", argumentó De Souza, árbitro hace 19 años, quien mostró en una entrevista posterior cómo quedó su rostro por el golpe de Lopes Vieira.