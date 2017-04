Mientras espera conocer su rival por los cuartos de final, el plantel de Unión continúa los entrenamientos con algunos inconvenientes por tener varios jugadores lesionados.





En un alto del trabajo cotidiano, Daniel Beltramo dialogó con UNO Santa Fe y dejó un análisis de lo que fue la tarea del equipo en la fase regular: "Estoy muy contento y tenemos que analizar la fase regular en su totalidad, la cerramos mal con 5 derrotas de 7 partidos durante marzo. En octubre cuando daban los candidatos nadie nombraba a Unión y tuvimos toda la fase regular luchando el primer puesto, haber clasificado a cuartos de final 5 fechas antes, hay muchos puntos a favor para hacer una evaluación positiva". Y más adelante, agregó: "Logramos un equipo con identidad y sentido de pertenencia en el club y la ciudad, que la gente se llegue a la cancha, el pico máximo fue con Hindú, logramos que los chicos del fútbol tengan una comunión muy linda y no podemos dejar de valorarlo".





Está claro que a muchos pudo preocupar ese bajón del último mes, a lo que el DT Tatengue se encargó de aclarar: "En lo técnico-táctico creo que el bajón que tuvimos fue evidentemente en ataque, cayó nuestra eficacia, algunos jugadores bajaron su rendimiento y el equipo también, van de la mano, no fue porque perdimos la línea, estamos trabajando sobre eso". En tren de profundizar, Pirincho acotó: "Hay que entender el formato de competencia, llegamos a marzo con 7 partidos en 20 días, una gira dura por Córdoba, Hindú y Comunicaciones de local, no veo porque no podíamos perder, llegaron todas las derrotas juntas y afectó en lo anímico a nuestros jugadores, no mermó la confianza y la credibilidad en lo que hacemos, es complicado con muchos partidos en pocos días, a mi me preocupaba cuando me dieron el calendario, todos se estaban jugando cosas".





El valor de lo cosechado





Unión edificó en su cuarta temporada en el TNA la mejor campaña en una instancia regular, por eso el DT rojiblanco disparó: "Si miramos la película completa, el tercer puesto es brillante, si ves la foto final queríamos llegar primero o segundo, estoy preocupado como terminó el equipo, más allá de las derrotas, pero no puedo dejar de analizar la fase regular en 36 partidos, haber peleado todo el año el primer puesto. Yo quería salir primero o segundo y no lo logramos".





Lo que viene

Esta semana seguramente pueden definirse las series reclasificatorias de la Conferencia Norte, con lo cual se clarificará el panorama para conocer el rival que tendrá enfrente el Tate. Uno de ellos puede ser Salta Basket. Al respecto, Beltramo enfatizó: "Allá les ganamos bien con dos americanos distintos, la llegada de los nuevos los potenció; Hindú nos superó claramente y Comunicaciones nos costó más trabajo que Salta. En ese partido no fuimos superados, lo malo fue la cantidad de pérdidas, recibimos muchos puntos en transición. Todo está muy parejo y podemos ganar y perder con cualquiera".