Los Boxes Abiertos dieron inicio a las actividades del Súper TC2000

Este viernes por la noche se llevó a cabo el tradicional Boxes Abiertos en el remosado circuito Callejero Santa Fe Ciudad que tiene como protagonista al Súper TC2000. Una temperatura casi primaveral acompañó a la gran cantidad de público que se dió cita para acompañar uno de los eventos deportivos del año.





LEER MÁS: Arranca la actividad en el Circuito Callejero de Santa Fe





Es una de las citas deportivas más importantes de la temporada y como tal la ciudad se viene preparando desde hace mucho tiempo. Será una prueba especial porque viene con estuche remozado, pero con la premisa de acercar el automovilismo al público.

La avenida Alem se convirtió en la peatonal con más gente de la ciudad. No solamente había fanáticos sino también público que habitualmente no concurre a las pistas de ningún lugar del país ni la provincia. Pero el Callejero es un llamador y la gente respondió muy bien.

La iluminación del trazado posibilitó observar todos los detalles de los 29 pilotos que serán los protagonistas del fin de semana en las calles de la capital provincial.





Boxes 2.jpg



Hubo competencias entre los asistentes de los diferentes equipos, primero con el cambio de neumáticos, el cual debía ser efectuado en el menor tiempo posible. Posteriormente, llegó el momento de interrelación de los pilotos con el público, en el cual se multiplicaron las selfies, autógrafos y los saludos de aliento. Todos muy importantes, porque significa un premio especial para los pilotos.

Los boxes, y el Museo itinerante situado en la zona de la plaza Alberdi, donde se cuenta la historia del Callejero de Santa Fe, fueron de los más concurridos. El mismo estará abierto durante todo el fin de semana de competencia.





LEER MÁS: El equipo Toyota apuesta fuerte al Callejero





"Es el fin de semana más esperamos por todo lo que significa correr en un callejero dentro de la ciudad de Santa Fe, y encima con una competencia de noche. La motivación es muchísima porque año pasado ganamos las dos carreras", señaló Agustín Canapino , integrante del equipo YPF Chevrolet antes de proceder a hacer la foto con todo los demás pilotos.





Boxes 3.jpg



El chaqueño Matías Muñoz Marchesi, opinó: "El callejero para mí es la prueba que esperamos todos los pilotos y la gente, se vive de una manera especial, es algo raro, acostumbrados a otra cosa, te bajas del auto, vas al hotel y tenes la gente cerca".

El piloto que compite con el 408 oficial destacó que "son dos carreras, hay que estar concentrado,porque un error te arruina el fin de semana, y de noche, la disfrutamos también, porque vamos exigiendo desde la primera vuelta hasta la última".

A su turno, José Manuel Urcera, piloto nacido en San Antonio Oeste, quien volcó en Oberá, sostuvo que "después del golpe del auto, probamos en Rafaela, vamos a estar más competitivo que en las ultimas ediciones. Esperemos hacer bien las cosas y la puesta a punto es clave. La prueba diurna es diferente a la que se corre por la noche por la temperatura".





Boxes 4.jpg





Finalmente, Luciano Farroni, comentó que "es todo bastante novedoso, porque para el equipo hacía 6 años que no venia a este circuito. Yo me adapté bien el año pasado pero la noche me fue mal, y el domingo pude terminarla. La pista la analizamos con el ingeniero, demanda mucho más trabajo, más coordinación y buscaremos la puesta a punto del auto".

"Creo que el lugar más critico que era el cambio de mano después de la cervecería ya no está y eso viene bien. Después hay otros lugares en los que tenes que estar concentrado, porque si chocas, te podés lastimar, y si pensás en eso no te subís directamente" cerró el piloto oriundo de la provincia de Chubut.