Los Jaguares consiguieron un gran triunfo en Australia

El combinado argentino Jaguares superó este sábado a su similar de los Waratahs australianos por 40 a 27, y se convirtió en el primer triunfo conseguido en tierras australianas. El cotejo se desarrolló en el Allianz Stadium de la ciudad de Sydney, y fue dirigido por el árbitro neocelandez Ben O'Keeffe.





Es una alegría para este grupo que no la venía pasando bien, porque no se le venían dando los resultados. Los argentinos lograron levantar la cabeza, le ganaron a un rival muy complicado, con muchos Wallabies en cancha. Se trató de la primera victoria en territorio australiano. El Súper Rugby es una competencia desgastante, pero la clave fue el triunfo conseguido en Sydney. A veces las cosas no le han salido bien, y por eso se observó una gran alegría de los jugadores, entre ellos, el capitán Crevy.





El arranque fue positivo para los argentinos, ya que fue buena la presión en el kick off y el capitán Crevy pesca una pelota clave para obtener un penal frente a los postes que fue lo que le permitió a Nico Sánchez abrir el marcador.





La cosa no paró ahí ya que inmediatamente tras una gran jugada iniciada por el tercera línea surgido en Alumni llegó el try de Pablo Matera. Los argentinos estaban afilados y por eso no extrañó que tres minutos más tarde, por el centro de la cancha llegue el try del Negro Orlando.





El scrum visitante funcionaba bien en ataque y eso provocó un penal para darle la chance al tucumano Sánchez de seguir sumando con el pié. En el epílogo del primer tiempo hubo una amarilla para Hanigan en los locales por un golpe en la cara a Matera por lo que Jaguares jugó con uno más.





Los argentinos seguían buscando, jugaron al line y el maul lo que le permitió a Benjamín Macome apoyar en el ingoal contrario y ampliar diferencias. En el cierre de la primera parte se evidenció un poco la indisciplina de Jaguares, ya que vieron la tarjeta amarilla Guido Petti y Benjamín Macome. Los argentinos se fueron al descanso ganando por 25 a 10.





En el arranque del complemento la consigna era la de mantener la ventaja ya que los argentinos tenían dos hombres menos. Los dueños de casa lo aprovecharon a partir de una buena acción de Foley que terminó en try y le permitió achicar diferencias. El 10 local volvió a pisar campo argentino y marcó otro ensayo que dejó el marcador 25 a 24.





El conjunto visitante se recompuso y llegó el try del capitán Crevy que debió ser convalidado por el TMO a partir del árbitro no haber podido ver donde apoyó la pelota, tras un buen line y maul ofensivo. Los Jaguares mejoraron y llegó el try de Tuta Moroni tras un impecable sombrero que le daba tranquilidad a la visita a minutos del final.