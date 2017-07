Los Jaguares se despidieron con una victoria

La franquicia argentina de Los Jaguares se impuso hoy ante Rebels, de Australia, por 32 a 29 (primer tiempo 19-10 para los oceánicos), en el último cotejo del equipo que dirige Raúl Pérez en el certamen Super Rugby 2017, en el cual compiten los mejores equipos de Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y uno japonés.





El cotejo se jugó en el AAMI Park Stadium de la ciudad de Melbourne y los puntos argentinos fueron concretados con tries de Santiago Cordero (2), Guido Petti y Gonzalo Bertranou, dos penales y tres conversiones de Nicolás Sánchez.





Para Rebels sumaron tries Reece Hoddge y Steve Cummings, con cinco penales y una conversion de Hodge y una conversión de Been Meehan. Los Jaguares se recompusieron a una clara desventaja, estuvieron 3-16 durante un tramo del cotejo, y recién pasaron al frente a los 63 minutos cuando marcó el try Bertanou.





En el primer tiempo, la escuadra nacional tuvo algunas fallas en situaciones particulares del juego. Ello se pudo observar en una importante cantidad de penales, es decir se vió un equipo muy indisciplinado, y la otra cuestión fue la gran cantidad de pelotas perdidas.





En el complemento lograron dar vuelta un resultado adverso, mejoraron en algunas cuestiones, fueron más disciplinados y aprovecharon las oportunidades que dispusieron. También lograron sacarle el jugo a los errores del conjunto australiano, visitaron al ingoal ajeno y marcaron a través de Petti, el mendocino Bertranou y Cordero. Sobre el final del partido, llegó un try de los dueños de casa para dejar el marcador 32-29.





Los Jaguares le habían ganado la semana pasada a Waratahs por 40 a 27 y de esta manera culminó la temporada para los jaguares con 6 triunfos y 8 reveses, números negativos como en la 2015 con 4-11 y la 2016 con 5-8.





El entrenador rosarino Raúl Pérez dirigió su último partido al frente de los Jaguares. Desde Melbourne, el coach formado en Duendes de Rosario, confirmó que no seguirá al frente de la franquicia nacional en la próxima temporada.





"Nuestro desafío era llevarnos estos dos partidos y pudimos lograrlo. Estas dos semanas nos sirven a todos para seguir madurando sobre esta competencia y darnos cuenta de que si nos relajamos, los otros equipos lo aprovechan. La intensidad se da a lo largo de todo el torneo." explicó Aspirina.





"Tuvimos opciones de marcar en más oportunidades pero tomamos malas decisiones y eso nos complicó un poco. De todas formas es importante destacar la armonía que tiene el equipo, a pesar de la indisciplina del primer tiempo, la cual nos permitió dar vuelta el partido.", finalizó el entrenador.









Síntesis





Rebels 29- Jaguares 32

Melbourne Rebels: Toby Smith, James Hanson y Laurie Weeks; Steve Cummins y Lopeti Timani; Sean Mc Mahon, Colby Fainga y Amanaki Mafi; Nic Stirzaker (capitán) y Jackson Garden-Bachop; Marika Koroibete, Reece Hodgé, Mitch Inman, Tom English y Jack Maddocks. Entrenador: Tony McGahan.





Ingresaron: Fereti Sa´aga por Weeks, Cruze Ah Nau por Smith, Murray Douglas por Mafi, Esei Ha´angana por Fainga´a, Ben Meehan por Stirzaker, Jordan Uelese por Hanson, Sione Tuipulotu por Inman y Semisi Tupou por Maddocks.





Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevy (capitán) y Enrique Pieretto; Guido Petti y Benjamín Macome; Pablo Matera, Rodrigo Báez y Leonardo Senatore; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Moroni, Santiago Cordero y Joaquín Tuculet. Entrenador: Raúl Pérez.





Ingresaron: Ramiro Herrera por Pieretto, Gonzálo Bertranou por Landajo, Lucas Noguera Paz por Tetaz Chaparro, Juan Martín Hernández por Sánchez, Julián Montoya por Creevy, Joaquín Díaz Bonilla por Boffelli e Ignacio Larrague por Senatore.

Primer tiempo: 2´ penal Reece Hodgé, 6´ penal Reece Hodgé, 12´ penal Nicolás Sánchez, 18´ penal Reece Hodgé, 34´ try Santiago Cordero convertido por Nicolás Sánchez, 38´ penal Reece Hodgé.

Segundo tiempo: 7´ penal Nicolás Sánchez, 14´ penal Reece Hodgé, 17´ try Guido Petti convertido por Nicolás Sánchez, 23´ try Gonzálo Bertranou, 30´ try Santiago Cordero convertido por Juan Martín Hernández, 40´ try Cummins convertido por Meehan.

Estadio: AAMI Park, Melbourne

Referee: Angus Gardner