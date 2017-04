Este domingo concluyó la 7° etapa del Circuito Mundial de Seven, la cual se desarrolló en Hong Kong, y contó con la participación del seleccionado argentino, Los Pumas Seven.





El campeón resultó ser el conjunto de Fiji al derrotar en la final a Sudáfrica por 22-0. En semifinales, los sudafricanos le ganaron a Estados Unidos 29-24, y los fijianos a Australia 33-12. La copa de Bronce quedó para Australia al imponerse en la final a Estados Unidos 26-19, mientras que el Trophy, fue para Escocia al imponerse a Kenia 21-19.





En la final de la copa de Plata, la escuadra argentina cayó ante Nueva Zelanda por un ajustado 10-7, logrando el back de Alumni, Franco Sábato, el único ensayo, convertido por el tucumano Javier Rojas.





En los cuartos de final, Argentina cayó ante Australia 21-12, con tries de Osadczuk y Barbier, más una conversión del cordobés Gastón Revol. En semifinales de Plata, Los Pumas vencieron a Canadá 20-19, con tres tries de Franco Sábato y uno de Felipe Del Mestre.





En la jornada inicial, la escuadra conducida por Santiago Gómez Cora había derrotado a Esocia por 22-14, con tries de Revol, Schultz, Osadczuk y Barbier, más una conversión de Rojas. Luego, hizo lo propio con Rusia por 17-12, con puntos conseguidos a partir de un try de Luna, Osadczuk y Schulz, más una conversión de Rojas. Finalmente, cayó frente a Estados Unidos 33-5, siendo el único try apoyado por el tucumano José Barros Sosa.





El plantel nacional que jugó en Hong Kong estuvo integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez, Renzo Barbier, José Barros Sosa, Lautaro Bazán Vélez, Lucas Bellotto, Felipe Del Mestre, Fernando Luna, Nicolás Menéndez, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Javier Rojas, Franco Sábato y Germán Schulz.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sudáfrica 145, Fiji 122, Inglaterra 113, Nueva Zelanda 97, Estados Unidos 82, Australia 79, Argentina 69 y Escocia 61.La próxima etapa del World Seven Series se desarrollará el 15 y 16 de abril en Singapur. Posteriormente, el 13 y 14 de mayo, la acción se trasladará a París, para cerrar en Londres, el 20 y 21 de mayo.