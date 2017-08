Los Pumas cayeron ante Sudáfrica en Salta

La selección argentina de rugby, Los Pumas, cayó en la tarde de sábado ante Sudáfrica por 41 a 23 en un partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship, que se disputó en el estadio 'Padre Martiarena'.





Sudáfrica, que ya se había impuesto hace una semana en Johannesburgo, fue netamente superior al conjunto argentino, y logró apoyar cinco tries en el ingoal local.La clave de la derrota fue nuevamente la baja producción en el scrum, formación en la que la visita logró forzar varios penales a su favor.





En un contexto en el que Argentina mostró una leve mejoría respecto a la semana pasada, la cosa se puso complicada cuando fue expulsado Tomás Lavanini por doble amarilla al promediar el segundo tiempo.





Argentina volvió a cometer muchas infracciones, eso le valió ver la amarilla al santiagueño Leguizamón, Sudáfrica lo aprovechó y se fue al descanso ganando por 17 a 10.









SUDAFRICA-DOS.jpg











En el segundo tiempo, Los Pumas mejoraron en cuanto al control de la pelota, pero algunas equivocaciones provocaron que la visita logre un par de ensayos. A pesar de los cambios que introdujo Hourcade, con un jugador menos se le hizo cuesta arriba a Los Pumas y Sudáfrica contó con la posibilidad de estirar diferencias. En concreto, a pesar de mejorar, los sudafricanos fueron superiores y lograron una gran ventaja.





Ahora Los Pumas encararán la gira por Nueva Zelanda y Australia para enfrentar a los All Blacks y los Wallabies, a los que luego recibirá en Buenos Aires y Mendoza, respectivamente.





Jugaron mejor

"Creo que Sudáfrica fue superior, tuvo un dominio importante que en el segundo terminó plasmando en el resultado. Atacamos poco y defendimos muchísimo y por momentos lo hicimos bien o muy bien, pero estoy seguro que el scrum fue lo más flojo. Cinco penales desde esa formación tuvimos, y es grave" señaló en conferencia el Huevo Hourcade.





El head coach de Los Pumas, señaló que "No se puede defender todo el partido contra un equipo como Sudáfrica, que está en un gran momento y que te presiona como lo hicieron hoy. Fueron superiores, jugaron mejor".













SUDAFRICA-TRES.jpg











Síntesis

Los Pumas: Lucas Noguera Paz, Agustín Crevy (capitán) y Ramiro Herrera; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón; Tomás Cubelli y Juan Martín Hernández; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente, Emiliano Boffelli y Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Sudáfrica: Tendai Mtawarira, Malcolm Marx y Coenie Oosthuizen; Eben Etzebeth y Franco Mostert; Siya Kolisi, Jaco Kriel y Uzair Cassiem; Francois Hougaard y Elton Jantjies; Courtnall Skosa, Jan Serfontein, Jesse Kriel, Raymond Rhule y Andries Coetzee. Entrenador: Allister Coetzee.

Primer tiempo: 3´ penal de Emiliano Boffelli, 20´ try Siya Kolisi convertido por Elton Jantjies, 27´ penal de Jantjies, 28´ try de Ramiro Moyano convertido por Hernández, 39´ try de Jantjies convertido por él mismo.

Segundo tiempo: 4´ penal de Hernández, 8´ try Kolisi convertido por Jantjies, 16´ try penal (SA), 19´ try Moroni convertido por Sánchez, 20´ penal Boffelli, 31´ penal Jantjies, 37´de Pieter Steph Du Toit convertido por Jantjies.

Cambios en Los Pumas: Enrique Pieretto por Herrera, Javier Ortega Desio por Lezana, Julián Montoya por Crevy, Nicolás Sánchez por Hernández, Martín Landajo por Cubelli, Matías Moroni por Moyano, Marcos Kremer por Matera.

Cambios en Sudáfrica: Steven Kitshoff por Mtawarira, Pieter-Steph du Toit por Mostert, Jean-Luc du Preez por Cassiem, Trevor Nyakane por Oosthuizen, Rudy Paige por Hougaard, Damian de Allende por Serfontein, Bongi Mbonambi por Marx.

Estadio: Padre Ernesto Martearena, Salta

Referee: Pascal Gaüzère (Francia)