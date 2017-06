Los Pumas cerraron la serie con un triunfo ante Georgia

El seleccionado argentino de rugby cerró este sábado la ventana de junio con una victoria frente a Georgia por 45-29, en un partido jugado en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.





Los Pumas venían de dos derrotas frente a Inglaterra, en San Juan y Santa Fe, y respecto al último partido el entrenador Daniel Hourcade realizó seis modificaciones. Los tries fueron anotados por Ramiro Moyano en tres oportunidades, Joaquín Tuculet y Agustín Creevy. Aparte, Nico Sánchez logró cuatro conversiones y también acertó la misma cantidad de penales.





El seleccionado argentino había derrotado a Georgia en las cuatro oportunidades anteriores que se enfrentaron: en su último choque, en el Mundial de Inglaterra 2015, ganó por 54-9 en el estadio Kingsholm de la ciudad de Gloucester.





Gran parte del primer tiempo se movió al ritmo de los penales. Esa batalla la ganó Nicolás Sánchez quien metió 4 de 5, hasta que aparecieron los primeros tries. El primero llegó de la mano del capitán Agustín Crrevy tras la combinación de line y maul, el segundo que coronó el fullback Joaquín Tuculet. En el cierre Georgia acortó las diferencias en el marcador con una jugada de buena combinación de los backs para que corone Kacharava. El 26-8 parcial fue justo con lo que pasó dentro del campo de juego.





El arranque del segundo tiempo tuvo el sello goleador de Ramiro Moyano, anotando un rápido try para poner el partido 33-8. La visita respondió con un buen trabajo en el scrum y logrando un try penal, pero la súbita respuesta del equipo argentino llegó minutos después con dos tries de Moyano, coronándose así en el tryman de la tarde.

El visitante acortó las diferencias en los instantes finales con un par de tries y dejaron el 45-29 final con el que Los Pumas celebraron ante 20.000 espectadores que los acompañaron de gran manera en Jujuy.





La palabra de Hourcade

"Aguantamos los primeros minutos del partido, que sabíamos, iba a ser duro. Después empezamos a marcar diferencias y resolvimos el partido. Sin embargo nos caímos en el momento de acelerar y nos vimos envueltos en el juego que le convenía a ellos y en el que se sentían más cómodos. Nos queda un sabor amargo por los últimos minutos", se sinceró el coach Daniel Hourcade.

El entrenador explicó que "el partido se resolvió a los quince minutos del segundo tiempo. Allí era el momento de potenciar nuestro juego pero no lo hicimos. Hay un balance positivo hasta los 60 minutos y después el balance es negativo".





"Ganar siempre es importante. Pero son 80 minutos y no quedamos conformes porque hubo 20 en los que deberíamos haber jugado mejor", finalizó el Huevo Hourcade.





Síntesis

Argentina 45- Georgia 29

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán), y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Guido Petti; Tomás Lezana. Rodrigo Báez y Leonardo Senatore; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Pablo Matera por Lezana, Julián Montoya por Creevy, Ramiro Herrera por Pieretto y Benjamín Macome por Senatore, Lucas Noguera Paz por Tetaz Chaparro, Germán Schultzpor Orlando, Gonzalo Bertranou por Landajo y Santiago González Iglesias por Sánchez, Matías Orlando por Moyano.





Georgia: Mikheil Nariashvili, Jaba Bregavadze y Soso Bekoshvili; Giorgi Nemsadze y Konstantine Mikautadze; Otari Giorgadze, Viktor Kolelishvili y Lasha Lomidze; Vasil Lobhanidze y Lasha Khmaladze; Alexander Todua, Merab Sharikadze, David Kacharava y Tamaz Mchedlidze; Merab Kvirikashvili. Entrenador: Milton Haig.





Ingresaron: Giorgi Tsutskeridze por Giorgadze, Giorgadze por Giorgi Tsutskeridze, Soso Matiashvili por Kvirikashvili, Giorgi Chkhaidze por Giorgadze, Shalva Mamukashvili por Bregvadze, Giorgi Begadze por Lobzhanidze y Tornike Mataradze por Nariashvili, Giorgi Tsutskeridze por Kolelishvili, Anton Peikrishvili por Soso Bekoshvili, Lasha Malaguradze por Nemsadze.





Primer tiempo: 4, 16, 24 y 27' penales de Sánchez (LP), 33 y 37' Tries de Creevy y Tuculet convertidos por Sánchez (LP), 20' Penal de Kvirikashvili (G), 39' Try de Kacharava (G).





Segundo tiempo: 3 y 12' Tries de Moyano convertidos por Sánchez (LP), 11' Try-penal para Georgia, 16' Try de Moyano (LP), 28' Try de Soso Matiashvili convertido por él mismo (G), 39' Try de Mamukashvili convertido por Matiashvili (G).





Amonestados: PT: 21' Moyano (LP), 33' Nemsadze (G).





Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)





Estadio: 23 de Agosto de Jujuy